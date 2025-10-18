Сокращений нет: в Индии опровергли заявление Трампа об импорте нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп на днях рассказал об обещании премьер-министра Индии Нарендры Моди сократить закупки российской нефти. После этого в Белом доме заявили, что эти закупки уже сокращены на половину.

Однако на индийских нефтеперерабатывающих заводах ни о таком сокращении, ни о намерениях индийского правительства его начать до сих пор не слышали. Об этом говорится в материале Reuters.

Что известно

Неназванный чиновник Белого дома, пишет Reuters, в четверг, 16 октября, заявил агентству о продуктивности переговоров с индийской делегацией в Вашингтоне. Он отметил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы "уже сокращают импорт российской нефти на 50%".

Однако представители нефтеперерабатывающего сектора Индии, с которыми пообщались журналисты на следующий день, отметили, что не получали от индийского правительства никаких просьб о сокращении импорта нефти из России.

Собеседники издания отметили, что индийские НПЗ уже разместили заказ на ноябрь, некоторые грузы прибудут в Индию только в декабре – поэтому если сокращение и произойдет, оно отразится только в показателях импорта за декабрь или январь.

"Импорт российской нефти в Индию в этом месяце вырастет примерно на 20% до 1,9 миллиона баррелей в день, согласно оценкам компании Kpler, занимающейся анализом сырьевых товаров, поскольку Россия наращивает экспорт после поражений украинскими дронами ее нефтеперерабатывающих заводов", – пишет Reuters.

Агентство обратилось с просьбой о комментариях к Министерству нефти Индии и нефтеперерабатывающим заводам страны, которые покупают российскую нефть, однако на момент публикации не получило их.

Обещал ли Моди отказаться от российской нефти

О якобы полученном от Моди обещании прекратить покупать российскую нефть Трамп заявил в среду, 15 октября, и повторил то же утверждение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Единственной публичной реакцией Нью-Дели на это утверждение стало заявление индийского Министерства иностранных дел, где отметили, что ничего не знают о разговоре между лидерами США и Индии 15 октября, когда такое обещание якобы было озвучено Моди.

Однако, по данным Reuters, министр нефти Индии в четверг запросил данные по импорту российской нефти от всех нефтеперерабатывающих заводов, в частности об их загрузке и поступлениях, запланированных на ноябрь и декабрь.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины и введения западными странами санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой морем. Согласно открытым данным, на Россию приходится 36% импорта нефти в Индию, речь идет об около 1,75 млн баррелей в день.

Именно ссылаясь на то, что покупая российскую нефть, Индия финансирует продолжение российско-украинской войны, Трамп ввел против этой страны одни из самых высоких пошлин. И американские переговорщики отмечают, что именно ограничение закупок сырой нефти в РФ станет решающим фактором для снижения тарифной ставки и заключения торгового соглашения между двумя странами.

Между тем в Москве после заявления Трампа о якобы решении Индии отказаться от российской нефти отметили, что уверены в продолжении "энергетического партнерства" с этой страной. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также анонсировал скидки на российскую нефть для тех стран, которые Трамп пытается заставить от нее отказаться.

Как писал OBOZ.UA, во время общения с журналистами в день визита Зеленского в Вашингтон, Трамп не только снова упомянул о том, что Индия собирается отказаться от покупки российской нефти, но и объяснил, почему не требует отказа от российских энергоресурсов у Венгрии. Несмотря на постоянные упреки в адрес ЕС из-за закупок газа из РФ, основную часть которых составляют именно поставки в Венгрию и Словакию, в том, что Будапешт продолжает перечислять деньги Москве Трамп особой проблемы не видит. Он считает, что Венгрия не может отказаться от таких поставок, потому что "не имеет моря", но "имеет один трубопровод, который существует много лет".

