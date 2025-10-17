Трамп заявил, что Индия не будет покупать российскую нефть, и озвучил проблемы, которые возникли у Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть из России. Однако страна уже купила около 38% нефти и больше этого не будет делать.

В то же время американский лидер отметил трудности, с которыми сталкивается Венгрия. Об этом он сообщил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Индия не будет покупать нефть у РФ, но Венгрия в интересном положении

"Индия больше не собирается покупать российскую нефть. А Венгрия определенным образом застряла, потому что у них есть один трубопровод, который уже существует много лет. И они находятся в глубине страны – у них нет моря. И я разговаривал с очень большим лидером Венгрии, и им, знаете, очень трудно достать нефть. Я понимаю это. У нас есть", – заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия оказалась в уязвимом положении из-за географических ограничений – она окружена сушей и не может иметь портов. "Поэтому посмотрим, что там будет", – добавил он относительно покупки Венгрией нефти в РФ.

По словам американского лидера, Индия уже "деэскалировала" ситуацию и фактически прекратила импорт российской нефти, сделав решительный шаг.

"Но Индия не будет покупать нефть у России, и они уже деэскалацию провели, более-менее остановились. Они отступают. Они купили около 38% нефти и больше этого не будут делать", – сказал Трамп.

Что предшествовало

Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти – такое обещание ему дал индийский премьер Нарендра Моди. Президент США назвал это "большим прорывом", который оставит Россию без денег продолжать войну в Украине.

По словам президента США, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится. Из-за значительных объемов импорта российских энергоресурсов в начале августа Трамп наложил на товары из Индии дополнительные 25% пошлины, после чего общий налог на индийский импорт достиг 50%. Кроме того, он призвал партнеров поступить так же.

Впоследствии стало известно, что Индия готовится расширить список поставщиков энергоресурсов, чтобы диверсифицировать источники обеспечения страны нефтью и газом. Это означает, что страна действительно хотя бы частично, но уменьшит объемы закупок углеводородов у России за счет увеличения поставок из Соединенных Штатов.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца по морю – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего за время полномасштабной агрессии против Украины РФ увеличила поставки нефти в Индию более чем в 30 раз – после объявления в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти в конце 2022 года Индия заплатила РФ примерно 100 млрд евро за нефть. Больше за этот период заплатил только Китай – 125 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

