Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы должны в обязательном порядке обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. На выполнение этого требования отводится один месяц. Если же в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признают недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

В тоже время, пояснили в Госмиграционной службе, сам паспорт-книжечка – бессрочный. То есть заставлять обменивать его на ID-карту никто не станет – если только речь не идет об исключительных случаях, которыми являются:

Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Замена паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Личное желание владельца такого документа.

Какой выпишут штраф за просроченный паспорт

Вместе с тем, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет за собой наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

В Украине существенно подорожало оформление паспортов

Ранее же в Украине существенно выросла стоимость оформления отдельных биометрических документов. Причина – подорожание бланков.

Как сообщили в Госмиграционной службе, изменения действуют с 1 января 2026 года. По ним:

"Сделать" паспорт в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн – тогда как ранее было 558 грн.

Т.е. подорожание составило 60 грн.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней – 928 грн (было 988 грн).

Удорожание составило 60 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1 147 грн (было 1 042 грн)

Подорожание – 105 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1 787 грн (было 1 682 грн).

Цена выросла на 105 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев ожидать не следует. Причину этого в экспертной среде видят в большой прибыли, которую операторы получают с этого рынка и терять которую не захотят.

