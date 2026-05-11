Украина может обойтись без трудовых мигрантов: но придется работать тем, кто сейчас сидит дома и пенсионерам

Украина может полностью отказаться от привлечения трудовых мигрантов, однако для этого придется активизировать внутренние резервы. Миллионы украинцев экономически активного возраста не работают. Кроме того, есть возможность привлечь на рынок около 3,5 млн пенсионеров – они все еще могут быть активными, однако часто имеют проблемы с поисками работы.

Даже разговоры о возможности привлечения мигрантов привели к появлению целого ряда фейков. В соцсетях распространяют ролики, в которых похожие на индийцев мужчины призывают почему-то на английском, а не на родном языке, приезжать в Украину, ведь здесь много красивых детей. Разговоры о трудовых мигрантах вызывают активные дискуссии в обществе.

Однако, сейчас о массовом приезде иностранцев речь не идет. Правительство только финализирует окончательную стратегию, а привлечение мигрантов – единичные случаи, которые инициируют отдельные представители бизнеса.

Вакансии закрыть трудно, однако люди есть

Украине не хватает около 4,5 млн работников, говорится в оценках Минэкономики. Вместе с тем есть потенциал привлекать почти такое же количество из тех, кто сейчас не работает, а мог бы. Речь идет и о женщинах, которые ухаживают за детьми и не могут найти удаленную работу, и о переселенцах, которые не смогли адаптироваться к рынку труда в новом городе.

Всего в Украине не работают (среди лиц старше 18 лет):

120 тыс. – матери детей с инвалидностью (иногда отцы);

500 тыс. – матери, имеющие детей в возрасте до трех лет (иногда отцы);

750 тыс. – студенты;

2,5 млн – лица с инвалидностью;

1,6 млн – другие экономически неактивные трудоспособного возраста.

Среди 1,6 млн тех, кто официально не работает, есть и мужчины, и женщины. Некоторых из них останавливает ситуация на рынке труда, уровень зарплат и тому подобное.

Также значительный ресурс – пенсионеры. Уже сейчас среди около 10,4 млн пенсионеров работают почти 2,5 млн человек, но может быть значительно больше.

"Демографическая пирамида в Украине перевернута, население стареет, и мы должны понимать, что экономика все меньше будет нуждаться в физической силе и все больше – интеллектуального труда. Работодателям стоит избавляться от стереотипов, ведь люди старшего возраста – это стабильность и опыт, которые являются критическими для устойчивости рынка", – рассказала Элла Либанова, директор Института демографии и исследований качества жизни. Такое заявление она сделала во время презентации исследований в рамках инициативы "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+". На презентации также присутствовал и OBOZ.UA.

Без привлечения пенсионеров обойтись без трудовых мигрантов будет практически невозможно. Даже если правительству удастся пролоббировать принятие в Раде нового проекта Трудового кодекса, создадут условия для дистанционной работы для всех желающих, основным рабочим ресурсом будут оставаться украинцы в возрасте от 60 лет.

Валентина Рыбалко, заместитель директора Государственной службы занятости Украины (ГСЗ), во время презентации исследования отметила, что доля кандидатов в возрасте 50+ на рынке труда уже растет.

"На зарегистрированном рынке труда удельный вес людей в возрасте 50+ вырос с 30% в начале 2022 года до 37% по состоянию на май текущего года. В условиях дефицита кадров мы не можем позволить себе терять человеческий капитал из-за возрастных стереотипов и предубеждений относительно неспособности людей старшего возраста к развитию", – заявила она.

Почему пенсионеры не вовлечены на рынок труда

"У нас в супермаркете сейчас из 15 человек практически каждая вторая – моего возраста", – рассказывает 60-летняя продавщица в одном из киевских супермаркетов Ирина. Женщина переехала в столицу еще полгода назад из Днепропетровской области. В родном городке работы не хватает даже для молодежи, не говоря уже о пенсионерах. Тогда как в Киеве на ее резюме на одном из кадровых порталов за два дня отреагировали пятеро работодателей.

"Нет здесь эйджизма вообще", – утверждает женщина. Однако, к сожалению, статистика показывает, что все еще большое количество работодателей имеют предвзятое отношение к работникам пенсионного возраста. Компании вынуждены нанимать работников пенсионного возраста, однако имеют к ним другие ожидания.

Как говорится в результатах исследования "Рынок труда после 50: что на самом деле думают работодатели – и что с этим делать", именно в отношении кандидатов 50+ работодатели чаще применяют прогнозные фильтры: оценивают не только то, что человек уже умеет, но и предполагают, как быстро он адаптируется, выдержит ли темп, будет ли иметь достаточные цифровые навыки.

В частности, только 3% опрошенных высоко оценивают способность лиц старше 50 лет поддерживать высокий темп работы, тогда как для категории 35-40 лет этот показатель составляет 52%. Аналогичная ситуация наблюдается и в оценке способности к обучению: высокую оценку этому качеству у кандидатов 50+ дают лишь 3,1% респондентов по сравнению с 54% для младшей группы 35-40 лет.

OBOZ.UA провел эксперимент и проанализировал более двух десятков объявлений, в которых работодатели, нарушая закон, указывали возрастные ограничения для кандидатов. Так, в абсолютном большинстве вакансий ограничения касались сферы обслуживания. Это связано со стереотипным представлением, что гостей, например, в ресторане, должна встречать не доброжелательная, гостеприимная и профессиональная хостес, а молодая и привлекательная девушка.

Некоторые ограничения связаны исключительно с собственными стереотипами работодателя. Например, руководитель одной из компаний в Черкассах по имени Ольга предлагала должность руководителя стоматологической клиники с зарплатой в 25 тыс. грн в месяц. Первое требование к кандидату в вакансии: "возраст до 35 лет".

"Это такое мое желание, потому что люди после 40 лет... Ну до 40 лет они более... С ними легче договариваться. А после 40 лет они уже имеют свое "я" и с ними работать сложнее", – рассказала Ольга в комментарии OBOZ.UA. А на уточняющий вопрос, почему же ограничение по возрасту установлено на уровне "35 лет", когда женщина имеет предубеждение исключительно в отношении тех, кому больше 40 лет, работодатель заявила: "Потому что мне так захотелось".

Но такие случаи – скорее исключения. Отношение к пенсионерам на рынке труда кардинально изменилось и эта тенденция будет сохраняться.

Сейчас именно привлечение пенсионеров – приоритет государства, заявила Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. "Вопрос человеческого капитала является сейчас едва ли не самым важным для будущего страны. Мы работаем над реализацией стратегии занятости и стратегией раскрытия экономического потенциала украинцев, где категория 50+ является одним из ключевых ресурсов для преодоления дефицита кадров и повышения производительности труда", – сказала она.

Успех в вопросе привлечения внутреннего ресурса на рынке труда будет зависеть от многих факторов. И речь идет не только о законодательных изменениях (например, совершенствование условий для дистанционной работы), но и о позиции работодателей. Повышение эффективности труда должно приводить к росту зарплат и совершенствованию HR-практик внутри компаний.