Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, отклонил мирные предложения по деэскалации, переданные Тегерану посредниками. Сейчас он требует"поставить Израиль и Соединенные Штаты на колени".

Об этом он заявил во время своего первого совещания по вопросам внешней политики. Его слова цитирует агентство Reuters.

Высокопоставленный иранский чиновник, который попросил не называть его имени, сообщил агентству, что две страны-посредники передали Министерству иностранных дел Ирана предложения по "снижению напряженности или прекращению огня с Соединенными Штатами". В то же время,присутствовал ли на совещании аятолла лично или дистанционно, не сообщается .

"Еще не время для мира, пока Соединенные Штаты и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсацию", – приводит Reuters слова аятоллы.

Агентство отмечает, что с момента избрания Моджтабы Хаменеи новым аятоллой более недели назад духовенством на замену отца, Али Хаменеи, новых его фотографий не было опубликовано. Некоторые иранские чиновники заявили, что он получил легкие ранения в результате ударов, в результате которых погиб его отец. В свою очередь, американские чиновники предположили, что он получил тяжелые травмы.

Заметим, что ранее сообщалось, что Моджтабу Хаменеи тайно доставили в Москву. Именно там, в резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина, он лечится после ранения.

"Президент России Владимир Путин сам предложил лечить Моджтабу в России во время своего разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в прошлый четверг. Иранские чиновники, включая Хаменеи, тщательно рассмотрели российское предложение, и оно было одобрено", – заявлял источник из окружения аятоллы в комментарии AJ Jarida.

Напомним, что президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, он готов поддержать убийство нового аятоллы.

