Нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи тайно доставили в столицу Российской Федерации Москву. Именно там, в резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина, он лечится после ранения.

Об этом пишет издание AJ Jariba. Издание ссылается на высокопоставленный источник, близкий к новому верховному лидеру Ирана.

"Моджтаба Хаменеидоставили в Москву российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции из-за состояния его здоровья и безопасности", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по прибытии в столицу России Хаменеи "успешно" перенес операцию и сейчас проходит лечение в частной больнице при одном из президентских дворцов (резиденции) главы Кремля Владимира Путина.

По словам источника, ранение Моджтабы в результате американо-израильских бомбардировок во время "начальных налетов" на Иран 28 февраля требовало хорошо оборудованной больницы, тщательного медицинского наблюдения и специального мониторинга, что невозможно обеспечить в стране из-за продолжения жестоких бомбардировок, особенно учитывая заявление Израиля о том, что его целью будет новый Верховный лидер.

Источник также пояснил, что иранские службы безопасности особенно обеспокоены утечкой информации о местонахождении сына Хаменеи путем отслеживания врачей и специалистов, которые будут его лечить, и поэтому согласились на рекомендацию о его лечении в России.

"Президент России Владимир Путин сам предложил лечить Моджтабу в России во время своего разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в прошлый четверг. Иранские чиновники, включая Хаменеи, тщательно рассмотрели российское предложение, и оно было одобрено", – добавляет издание.

В свою очередь, СМИ пишут, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что Израиль располагает информацией о местонахождении и состоянии здоровья Моджтабы аль-Хуси, но не желает ее разглашать. На своей первой пресс-конференции войны в прошлый четверг, когда его спросили о статусе Верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что"не будет предоставлять ему страхование жизни".

По данным источников в Иерусалиме, израильская разведка считает, что травма Моджтабы может быть серьезнее, чем первоначально ожидалось, добавив, что Тель-Авив не имеет окончательной информации о его отъезде из Ирана.

Издание также первым сообщил в отчете, опубликованном 4 марта, что Моджтаба получил ранение с левой стороны головы после того, как обломки упали рядом с ним, а не непосредственно на него, во время рейда, направленного на район Тегерана, в котором расположен дом и офис нового Верховного лидера Ирана.

Напомним, что президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

