'Сначала нам нужно исправить ситуацию в стране': Трамп сказал, когда в Венесуэле будут возможны выборы

В ближайший месяц выборов в Венесуэле после задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не будет. Сперва США возьмутся за "исправление ситуации в стране".

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет NBC News. Он также утверждал, что Штаты не воюют с Венесуэлой, а противостоят наркоторговле, и анонсировал федеральное субсидирование усилий нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

Трамп откладывает выборы в Венесуэле

В интервью NBC News Трамп отверг возможность проведения выборов в Венесуэле в течение следующих 30 дней.

"Сначала нам нужно исправить ситуацию в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать... Нет, это займет некоторое время. Мы должны... мы должны восстановить здоровье страны", – ответил президент США в ответ на вопрос о возможности проведения голосования в феврале.

Нефтяные гиганты США возьмутся за восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы

По словам Трампа, США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Проект по восстановлению, считает американский президент, может быть реализован менее чем за полтора года.

"Я думаю, что мы можем сделать это быстрее, но это будет много денег. Придется потратить огромную сумму денег, и нефтяные компании потратят их, а потом они получат возмещение от нас или через доходы", – подчеркнул глава США

Он отверг утверждение, что США воюют с Венесуэлой.

"Нет, мы не воюем (с Венесуэлой. – Ред.) Мы воюем с людьми, которые продают наркотики. Мы воюем с людьми, которые опустошают нашу страну из своих тюрем, наркоманов и психиатрических больниц", – заявил Трамп.

Трамп заявил, что усилия Америки в Венесуэле будут координировать государственный секретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, все они "имеют опыт, разный опыт". Но "главным" в этом процессе Трамп назвал себя.

До этого американский президент заявлял, что США будут управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить юридически правильную смену власти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 января в Венесуэле назначили временного президента: вместо Мадуро во главе страны станет вице-президент Делси Родригес.

После задержания и вывоза венесуэльского диктатора американскими спецназовцами она сделала ряд резких заявлений о том, что Венесуэла даст отпор "империи". Однако глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что Родригес будет выполнять прямые указания США и фактически станет его наместницей в Каракасе.

В понедельник, 5 января, Делси Родригес официально приняла присягу и стала временным президентом Венесуэлы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!