Сможет топить корабли россиян баллистикой прямо в Санкт-Петербурге? Эстония заказала оружие, открывающее интересные возможности

Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo. За 290 миллионов евро стране будут поставлены 6 единиц РСЗО, а также три типа боеприпасов к ним.

Видео дня

Эстония получит, в частности, противокорабельные ракеты, которые смогут достать до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал Defense Express.

Эстония усиливает обороноспособности

Балтийская страна решила заказать корейские РСЗО одновременно с американскими HIMARS. Благодаря корейской системе вооружения у Эстонии появится возможность топить корабли россиян баллистики прямо в Санкт-Петербурге, и закрыть для них Балтийское море.

Реактивные системы будут модифицированы для соответствия эстонским условиям и правилам дорожного движения. Планируется, что поставки по контракту начнутся во второй половине 2027 года.

Вместе с корейскими РСЗО эстонские войска получат сразу три типа ракет. Это 239-мм CGR-080 с дальностью 80 км (аналог GMLRS), 280-мм CTM-MR с дальностью 160 км (аналог ER GMLRS) и 600-мм CTM-290 с дальностью 290 км. Все они для наведения используют стандартную связь GPS и инерционной системы.

Фактически это тот же набор типов ракет, приобретенный вместе с 6 единицами американских HIMARS еще в 2022 году. Однако у южнокорейского K239 Chunmoo несколько больший ассортимент типов ракет.

Угроза для Санкт-Петербурга

Среди них есть варианты противокорабельной CTM-ASBM. Это модифицированная CTM-MR с такими же размерами и дальностью, которую уже заказали эстонцы. Однако в CTM-ASBM помимо определенных других изменений имеется и инфракрасная головка самонаведения, что позволяет бить по кораблям.

Таким образом эта баллистическая противокорабельная ракета с дальностью 160 км, с возможностью залпового запуска до 8 единиц с одной пусковой установки. Это даст Эстонии возможность бить по одной из главных военно-морских баз РФ в Балтийском море Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга, до которого всего 110 км от границы.

Дальности CTM-ASBM хватит, чтобы атаковать по самому Санкт-Петербургу, а также, чтобы перекрыть выход к Балтийскому морю из материковой части РФ. Кроме того, если пусковую установку K239 Chunmoo разместить в условной Литве, то она сможет топить корабли в Калининградском анклаве и главной военно-морской базе РФ в Балтийском море – Балтийск.

Напомним, 18 декабря трое российских пограничников пересекли эстонско-российскую границу на востоке Эстонии. В ведомстве заверили, что угрозы безопасности Эстонии после проникновения российских пограничников не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония приступила к установке первых бетонных бункеров вдоль своей юго-восточной границы с Россией. Строительство фортификационных сооружение происходит в рамках Балтийской линии обороны. До конца года эстонские власти планируют установить 28 бункеров, рассчитанных на то, чтобы выдерживать попадания 152-мм артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают готовиться к возможному вооруженному столкновению с Россией. В рамках такой подготовки Польша намерена построить противотанковые заграждения у границы с Россией. С возведением фортификаций полякам будут помогать немецкие войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!