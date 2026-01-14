'Никакой России мы не нужны': на оккупированной части Донецкой области сложилась катастрофическая ситуация

В то время как Кремль вынашивает планы о захвате территории всей Донецкой области, ситуация на оккупированной части региона ухудшается с каждым днем. И не просто ухудшается, а становится катастрофической. Несмотря на "вмешательство" Путина и заявления оккупационных властей, мол, все проблемы "очень скоро" будут решены, этого так и не произошло – обещания остались просто обещаниями, а местные жители обозлены до предела таким положением дел.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Яд за деньги

Самая тяжелая ситуация на оккупированной части Донецкой области сейчас – с водоснабжением.

Построенный россиянами водопровод "Дон – Донбасс" из Ростовськой области РФ проблему конечно же не решил. Воду подают в лучшем случае по графику.

"У нас вода бывает три раза в неделю. Но на ней ни готовить еду, ни чай-кофе, конечно же, нельзя. Она с запахом тины, грязно-коричневого цвета. Никакой фильтрации. Я раз постирала в ней от безысходности белое постельное белье – лучше бы этого не делала", – рассказала жительница Калининского района Донецка, которая вынуждена была остаться в оккупации из-за лежачего родственника.

По ее словам, воду приходится покупать, а это большая графа расходов: "Продают так называемую социальную по 4,5 рубля (примерно 2,5 грн), вто время как в самой России она стоит 2 рубля. Ее нужно много, в том числе и для того чтобы банально помыться – но она все равно техническая. Для приготовления еды беру в супермаркете в бутылях, другого выхода нет".

И в областном центре, и в других оккупированных населенных пунктах во многих многоквартирных домах воды совсем нет. В некоторых – только на нижних этажах.

"Люди обозленные, из-за воды постоянная ругань. Когда приезжают водовозы, очереди выстраиваются сумасшедшие. Для пожилых людей это практически единственный (и бюджетный) способ иметь хоть что-то", – добавила дончанка.

К слову вода в супермаркетах – та еще рулетка. Например, купив бутыль "VIP Кристалл" местного, донецкого, разлива, люди получают просто… хлорированную воду.

"Здравствуйте, хотелось бы максимально распространить, чтобы предостеречь людей, данную воду нельзя пить, очень сильно воняет хлоркой, даже кипячение не помогает избавить от запаха и привкуса хлорки. Данная вода разливается в Донецке, откуда они ее разливают? Просто из-под крана льют и очищают хлоркой, это просто отрава для людей и наших детей", – написала местная жительница в одном из местных пабликов.

Минус водохранилища

Пытаясь погасить в зародыше протестные настроения, российские захватчики стали идти по самому простому для них пути – буквально выкачивать местные водоемы. В итоге это приводит к их уничтожению.

Яркий пример привел руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Осенью россияне начали перебрасывание воды из Монаховского водохранилища в основное водохранилище Макеевки (города-спутника Донецка) – Ханжонковское. В итоге Монаховское почти полностью исчезло, а воды в Ханжонковском, даже при осадках, радикально больше не стало.

"При этом Макеевка обеспечена водой на 35 процентов, а "гениальное" (нет) решение оккупационных властей, кроме уничтожения еще одного водоема, к решению вопроса не привело. То же теперь ожидает Мариуполь. Экоцид продолжается", – сообщил Андрющенко.

Надежды на хоть какое-то исправление ситуации у жителей оккупированной части Донетчины практически нет. Им продолжают внушать, что все проблемы исчезнут как только будет "освобождена" вся Донецкая область. Но местные это воспринимают как издевательство и отговорки.

Донецкие и российские "СМИ" продолжают упорно транслировать, что "во всем виновата Украина". Но за годы оккупации именно Россия привела оккупированную территорию региона к катастрофе. Сейчас там не жизнь, а выживание. И виновник – именно агрессор.