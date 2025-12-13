Германия поможет Польше построить противотанковые заграждения у границы с Россией

В Европе продолжают готовиться к возможному вооруженному столкновению с Россией. В рамках такой подготовки Польша намерена построить противотанковые заграждения у границы с Россией.

С возведением фортификаций полякам будут помогать немецкие войска. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Российская военная угроза

С весны 2026 года военнослужащие Германии подключатся к польской операции "Восточный щит" и начнут строить оборонительные сооружения у границы с Калининградской областью и Беларусью. По словам заместителя министра обороны Польши Павела Залевского, в первую очередь солдаты Бундесвера будут отвечать за "создание позиций, рытье траншей, установку колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений".

Развертывание начнется во втором квартале 2026 года и, по текущим планам, продлится до конца 2027 года. Отдельного мандата Бундестага не потребуется. Министерство обороны пояснило, что это не считается боевым зарубежным развертыванием и "не предполагает непосредственной угрозы военнослужащим в результате военных столкновений.

Стоит отметить, что Германия уже участвует в защите Польши. С ноября 2024 года зенитные ракетные комплексы Patriot размещены в районе Жешува, а с декабря 2025 года всего в 60 километрах от Калининграда начинает дежурство немецкая авиагруппа на базе Мальборк.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран – участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они одна за другой заявляют о новых взносах по этой программе. Так, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

