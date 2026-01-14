Обрезал волосы и снял очки: неузнаваемый лидер 'Валентина Стрыкала' впервые за долгое время показал новое фото ради благой цели

Лидер группы "Валентин Стрыкало" Юрий Каплан впервые за много лет появился в публичном пространстве с новым личным фото. Музыкант опубликовал селфи, на котором предстает с короткой стрижкой и без очков – в совершенно ином образе, чем тот, к которому привыкла аудитория за годы его публичной деятельности.

Причиной публикации стала не попытка возвращения к медийности, а благотворительность. Каплан присоединился к сбору средств для подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" и стал наставником кампании "Один из стаи". Последний раз любые сообщения на его странице появлялись в мае 2025 года, а личное фото – еще в сентябре 2021-го.

В своем обращении музыкант объяснил мотивацию участия в сборе и напомнил о личности Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", которому 1 ноября могло бы исполниться 30 лет.

"Дмитрий Коцюбайло объединял людей вокруг борьбы за свободу – его преданность и лидерство вдохновляют до сих пор. Именно поэтому я присоединяюсь к ежегодному сбору памяти. Цель кампании – 15 миллионов гривен, цель моей команды – 300 тысяч", – написал Каплан, призвав подписчиков присоединяться к инициативе.

После распада группы "Валентин Стрыкало" в 2019 году Каплан постепенно исчез из информационного поля. Если раньше он был одной из самых заметных интернет-персон постсоветского пространства – благодаря ироничным видеообращениям к звездам шоу-бизнеса и миллионным просмотрам на YouTube, особенно хита "Наше лето", – то с началом полномасштабной войны его публичная деятельность кардинально изменилась.

Начиная с 2022 года Юрий Каплан системно поддерживает Вооруженные силы Украины, публикует сборы на нужды военных и распространяет материалы о преступлениях российской армии. В апреле 2022-го артист сообщал, что из-за своей позиции получил запрет на въезд в Россию и был внесен в так называемый "черный список" российских властей.

Отметим, что до 24 февраля 2022 года группа "Валентин Стрыкало" была известна не только в Украине, но и в странах СНГ, ведь значительная часть репертуара состояла из русскоязычных песен. Сам Каплан неоднократно оказывался в центре общественных дискуссий из-за гастролей в России после 2014 года и своей публичной гражданской позиции. В 2017 году он собирался в тур в РФ, за что получил шквал хейта.

