Российские пограничники проникли на территорию Эстонии, их зафиксировала камера: что известно об инциденте. Видео

Утром 18 декабря трое российских пограничников пересекли эстонско-российскую границу на востоке Эстонии. На данный момент министр внутренних дел выясняет обстоятельства инцидента.

Видео дня

В ведомстве заверили, что угрозы безопасности Эстонии после проникновения российских пограничников нет. Об этом сообщает эстонский портал новостей ERR.

Обстоятельства инцидента

Эстонские пограничники, используя средства наблюдения, обнаружили нескольких российских пограничников на судне на воздушной подушке на реке Нарва около 10 часов утра. Россияне нарушили государственную границу соседней страны в Ида-Вируском уезде.

Судно на воздушной подушке остановилось у каменного волнолома, расположенного на территории России и Эстонии у входа в озеро Чудо. Трое пограничников высадились на берег и прошли вдоль сооружения.

В МВД Эстонии заявили, что российские пограничники пересекли государственную границу. Спустя некоторое время пограничники вернулись к своим судам на воздушной подушке и снова отправились на российскую сторону реки.

Соответствующее видео с фактом нарушения государственной границы опубликовала Эстонская полиция и пограничной службой.

Глава Восточной префектуры Пограничной полиции Эстонии Эрик Пургель сообщил, что на место происшествия прибыли несколько эстонских пограничных патрульных подразделений. По его словам, был проведен первоначальный осмотр волнолома. Также установлен официальный контакт с представителем Российской Федерации по вопросам границы для получения разъяснений.

После нарушения границы эстонская пограничная служба увеличила количество патрулей для реагирования на любые дополнительные инциденты. Министерство иностранных дел также вызовет временного поверенного в делах посольства России.

Министр внутренних дел Игорь Таро в эфире государственного вещателя ETV заявил, что пока рано делать выводы, был ли этот переход случайной ошибкой или умышленной провокацией со стороны России. Также он отметил, что представители пограничных ведомств обеих стран должны встретиться для обсуждения ситуации.

На вопрос, почему пограничников не задержали, Таро ответил, что они уже вернулись на территорию России до того, как это могло произойти. Также он подчеркнул, что эстонские службы не в состоянии проникнуть вглубь России, чтобы задержать нарушителей границы.

"Одна из проблем, которая нас беспокоит в отношении российской пограничной службы, заключается в том, что качество их персонала в последние годы стало крайне непостоянным – по понятным причинам – у них больше нет постоянного персонала. Людей привлекают из других регионов. Это повторяющаяся проблема", – сказал Таро.

Новость дополняется…