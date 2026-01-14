Сослался на статью в российской газете: кандидат во Львовский апелляционный суд написал в диссертации, что мужчины могут вынашивать детей

Кандидат на должность во Львовский апелляционный суд Андрей Соловьев попал в скандал из-за странных научных утверждений и сомнительных практик в судействе. В своей диссертации он написал, что мужчины могут вынашивать детей, ссылаясь на статью в российской газете 1986 года.

Кроме того, во время собеседования в ВККС судья делал сексистские заявления в отношении женщин и их слез по семейным делам. Об этом сообщает zaxid.net.

48-летний судья Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области, который претендует на должность во Львовском апелляционном суде, защитил диссертацию на тему "Право человека на жизнь: гражданско-правовые аспекты" в 2005 году в ЛНУ имени Ивана Франко.

В ней Соловьев ссылается на советскую статью "Литературной газеты" 1986 года, в которой, по его словам, говорилось о том, что "мужчины также способны вынашивать имплантированный человеческий зародыш". Члены ОСД подчеркнули, что такая публикация не может считаться проверенным научным источником и ставит под сомнение этичность диссертации.

Во время собеседования в ВККС Соловьев заявил, что считает женские слезы в суде формой психологического давления и даже объявлял перерывы, чтобы "успокоить" истиц. Члены комиссии и Роман Сабодаш отметили, что слезы не могут рассматриваться как давление, а скорее – как тактика ведения дела.

ОСД также обнаружил, что судья допускал судебную волокиту по делам домашнего насилия и нетрезвого вождения, что приводило к закрытию дел или значительному затягиванию рассмотрения. Кроме того, во время учебы в Национальной школе судей Соловьев одновременно принимал судебные решения, что ставит под сомнение реальность его участия в обучении.

Анализ деклараций судьи показал противоречия относительно финансов и недвижимости. В частности, он задекларировал квартиру и гараж от брата, с которым не общается более 20 лет, и сбережения, которые трудно объяснить его официальными доходами.

Андрей Соловьев работает судьей с 2012 года, до этого был юристом в корпорации "Карпатбуд" и имеет звание кандидата юридических наук. 16 декабря ВККС объявила перерыв в рассмотрении его кандидатуры на должность в апелляционном суде.

