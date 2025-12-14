Должны выдерживать 152-мм артснаряды: Эстония начала устанавливать бетонные бункеры на границе с Россией. Фото

Эстония приступила к установке первых бетонных бункеров вдоль своей юго-восточной границы с Россией. Строительство фортификационных сооружение происходит в рамках Балтийской линии обороны.

До конца года эстонские власти планируют установить 28 бункеров, рассчитанных на то, чтобы выдерживать попадания 152-мм артиллерийских снарядов. Об этом сообщает портал Defense News.

Российская военная угроза

Представитель Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин рассказал, что первая партия представляет собой первый этап сети из 600 бункеров, предназначенных для укрепления восточного фланга Европейского союза и НАТО. При этом он признал, что сроки окончатся строительства остаются неопределенными.

Бункеры развертываются в муниципалитете Сетомаа и на юго-востоке Эстонии, при этом 27 из них расположены на государственной или муниципальной земле, и только один на частной территории.

Развертывание произошло на год позже, чем планировалось изначально, из-за сложностей с закупками, которые вынудили эстонских чиновников пересмотреть свой подход. Первоначальный тендер на все 600 бункеров получил предложения, превышающие установленные законом лимиты стоимости, поскольку строительные компании не могли точно оценить сложности установки, не зная точных мест расположения, которые представители министерства обороны держали в секрете в целях оперативной безопасности.

Эстонские власти решили проблему, сократив масштабы пилотной программы до 28 бункеров и сообщив участникам тендера приблизительные места их расположения, чтобы получить реалистичные оценки стоимости и извлечь уроки из реализации проекта до начала более масштабных закупок. Тендер на остальные 572 бункера планируется провести к концу года.

Бункеры, каждый площадью приблизительно 35 квадратных метров, рассчитаны на то, чтобы выдерживать попадания 152-мм артиллерийских снарядов. Они представляют собой часть многоуровневой системы обороны, призванной предотвратить возможное вторжение России. По словам Розина, вся колючая проволока и заграждения типа "зубы дракона" были доставлены и хранятся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки в случае необходимости.

Помимо вопросов закупок, проект сталкивается с проблемами координации, требующими одобрения многочисленных заинтересованных сторон, включая Силы обороны Эстонии, полицию и пограничную службу, муниципалитеты и частных землевладельцев.

Координация проекта с пограничной службой, чьи требования к патрульным дорогам и тактические планы должны соответствовать размещению бункеров и противотанковых рвов Сил обороны, еще больше усложнила общую задачу. Например, из запланированных 3,4-километровой испытательной противотанковой траншеи завершено лишь 500 метров, а дальнейшее строительство отложено до получения одобрения от Пограничной службы, через зону операций которой будет проходить испытательная траншея.

Страны Балтии готовятся сдерживать агрессию РФ

Эстония по-прежнему опережает Латвию и Литву в практической реализации проекта. Все три страны объявили о скоординированном проекте Балтийской оборонительной линии, но выполняют свои национальные участки независимо друг от друга, основываясь на различных оценках местности и угроз, хотя и сотрудничают в разработке концепций и обмене знаниями.

Бюджет Эстонии на этот проект составляет 60 миллионов евро, из которых на данный момент потрачено около 30 миллионов евро. Это значительно меньше, чем бюджеты Литвы и Латвии, что отражает меньшую протяженность границы Эстонии и наличие природных препятствий, включая озеро Пеипус и обширные болотистые районы. Эстонский проект не включает системы противовоздушной обороны и передовые средства огневой поддержки, которые внедряются в соседних странах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжают готовиться к возможному вооруженному столкновению с Россией. В рамках такой подготовки Польша намерена построить противотанковые заграждения у границы с Россией. С возведением фортификаций полякам будут помогать немецкие войска.

