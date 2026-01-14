Нардепам удалось со второй попытки: Денис Шмыгаль стал новым главой Минэнерго

В Украине со второй попытки назначили Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины, за соответствующее решение проголосовали 248 депутатов после провала первого голосования. По словам правительства, после 56 дней без главы отрасли новый министр должен стабилизировать энергосистему на фоне войны, кризисов и скандалов вокруг предыдущего руководства.

Видео дня

Соответствующее решение было принято 14 января 2026 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины (ВРУ), за него проголосовали 248 депутатов. Назначение произошло после громкого провала первого голосования, в котором не набрали нужное количество голосов.

Тогда за его кандидатуру проголосовали лишь 210 депутатов, вместо нужных 226. Представление в парламенте лично подавала премьер-министр Юлия Свириденко, которая публично заявляла, что уже поручала Шмыгалю подготовку решений и видит в нем ключевую фигуру для стабилизации отрасли.

После провального голосования в сессионном зале объявили перерыв – депутаты даже не смогли перейти к следующему вопросу повестки дня. Представляя кандидатуру Шмыгаля, премьер-министр подчеркивала, что устойчивость энергосистемы – это непосредственно вопрос национальной безопасности. По ее словам, отрасль требует не только работы энергетиков "в полях", но и четкого централизованного управления, быстрых решений и единого плана действий.

Сам Денис Шмыгаль, выступая перед депутатами, признавал масштаб проблем и подчеркивал, что не существует простых решений. Он отмечал, что с начала полномасштабной войны фактически все энергообъекты Украины подвергались ударам – от генерации и газовой инфраструктуры до распределительных сетей. По его словам, уничтожено около 10 ГВт мощностей, а прямые убытки исчисляются десятками миллиардов долларов.

Шмыгаль отмечал, что его первоочередная задача, как можно быстрее пройти острую фазу энергетического кризиса, выстроить четкую систему управления и создать единый план для всей отрасли. До назначения Шмыгаля Министерство энергетики возглавляла Светлана Гринчук.

Ее увольнение произошло из-за так называемого "Миндичгейта" – скандала, который вызвал острые публичные дискуссии о прозрачности принятия решений в Минэнерго, влияния отдельных групп и эффективности управления отраслью в условиях войны. Хотя прямых юридических обвинений в адрес Гринчук не было озвучено, сама история подорвала доверие к руководству министерства.

Еще раньше министерство энергетики возглавлял Герман Галущенко. Период его каденции сопровождался многочисленными журналистскими расследованиями и громкими заявлениями о коррупционных схемах в энергетике, в частности вокруг госпредприятий и закупок. С момента увольнения предыдущего главы Минэнерго в Украине фактически не было полноценного министра энергетики в течение 56 дней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, народные депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" на заседании 13 января проголосовали 265 парламентариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!