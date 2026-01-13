Протесты в Иране могут зажигаться или утихать, но возврата назад уже не будет.

Во-первых, Иран слабее внутренне и внешне. Иранцы не имеют смысла будущего, не знают, кто придет на замену Аятоли Хомейни, которому 86 лет, и частично потеряли своих "союзников" - таких как Хезболла или хуситы в Йемене. Китай и РФ будут помогать, но могут ли спасти от Трампа?

Во-вторых, санкций будет еще больше - от США и ЕС. Трамп схватил кураж и будет усложнять торговлю Ирана и не только путем дополнительных пошлин на торговых партнеров Ирана, а в том числе через блокаду.

И в-третьих, у руководства Ирана нет друзей - есть партнеры. Они нуждаются в Иране, но могут жить и с другим руководством, которое может быть не лучшим, но опять же другим. Венесуэла, Иран, Арктика...

Нам критично не потеряться в этом списке приоритетов США и уже не только США. И не забывать, что весь мир из Вашингтона виден через призму Китая.