Смогут долететь до Москвы: США поставят Германии ракеты, о которых просила Украина

Правительство Германии получило согласие Белого дома на закупку крылатых ракет Tomahawk. Однако Госдеп США не обнародовал согласие на продажу ракет и наземных пусковых установок Typhoon.

Видео дня

О соглашении, достигнутом на саммите НАТО в Анкаре, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Подробности приводит журнал Defence Express.

Что известно

По данным издания, в Берлине рассчитывают приобрести 400 ракет и три пусковые установки, но пока содержание соглашения остается неизвестным. Однако ракеты для Германии крайне важны, поскольку в настоящее время единственным дальнобойным средством поражения является небольшое количество ракет Taurus с дальностью до 500 км.

В то же время дальность полета ракет Tomahawk в 1600 км позволит немецкой армии нанести удар по Москве прямо с территории Германии, но этот удар вряд ли будет эффективным, поскольку маневрирование ракеты может израсходовать до 50 % ее запаса хода.

Если пусковые установки Typhoon будут размещены на территории Польши, отмечает издание, то время подлета ракет может быть значительно сокращено. В настоящее время препятствием являются сроки поставок, посколькуармия США во время операции в Иране израсходовала более 1000 ракет (30% запасов).

В этом году годовой объем производства составляет всего 207 единиц, хотя в 2027 году он должен вырасти до 785 единиц. Кроме того, у Вашингтона до сих пор есть заказ на 800 ракет для Австралии, Японии и Нидерландов, что также может повлиять на отсрочку немецкого заказа.

Напомним, ранее в Минобороны США рассматривали возможность отмены планов по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии. Одной из главных причин называли опасения эскалации со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин предложил создать совместно с Киевом альтернативу ракетам Tomahawk в ответ на разногласия между Германией и США. По мнению депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, размещение таких ракет на территории Германии ослабляет сдерживание России и напрямую влияет на безопасность Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!