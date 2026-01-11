Словакия не будет помогать Украине в войне: Пеллегрини, Фицо и Раши выступили с единой позицией

Словакия больше не будет предоставлять Украине военную и финансовую помощь. Страна сосредоточится на внутриполитических вопросах.

Видео дня

По данным местных СМИ, с таким заявлением выступили президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши. Политики единодушно согласовали вопрос прекращения помощи нашему государству.

Во время встречи 10 января президент, премьер и председатель парламента обсудили ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны. Ключевым внешнеполитическим акцентом стал отказ Словакии от дальнейшей военной поддержки Украины. По словам президента, страна не будет отправлять военных, не будет предоставлять оружие и не будет приобщаться к гарантиям займа со стороны Европейской комиссии. Такая позиция, по его словам, остается неизменной.

Что касается внутренней политики страны, стороны договорились о совместном подходе к решению ключевых вопросов, прежде всего экономических. Обсуждали, в частности, завершение программы Плана восстановления и устойчивости, работу парламента, а также будущие зарубежные поездки и международные контакты в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Хорватское правительство приняло 15-й пакет помощи Украине. Он предусматривает передачу оборудования производства и меры по технической поддержке энергосистемы.

Кроме того,парламент Японии предоставляет для восстановления Украины средства в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро. Эти деньги направят на поддержку гуманитарного разминирования в Украине, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности и предоставление образовательных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!