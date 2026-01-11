Трансформаторы, насосы и не только: Хорватия срочно предоставит Украине пакет помощи

Хорватское правительство приняло 15-й пакет помощи Украине. Он предусматривает передачу оборудования производства и меры по технической поддержке энергосистемы.

Видео дня

На сайте хорватского правительства сообщили, что с учетом НДС, общая стоимость помощи, которую получит наше государство, составляет 625 тысяч евро. Ответственность за выполнение решения возложена на Управление гражданской защиты Министерства внутренних дел.

В частности, Украина получит 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10 вместе с необходимыми расходными материалами. Кроме того, планируется предоставить техническую поддержку для украинской энергосистемы. Речь идет о трансформаторах, насосах и другом оборудовании, которое Хорватия уже не использует.

По словам министра экономики Хорватии Анте Шушняра, такое решение правительство приняло в ответ на обращение украинского посольства, учитывая значительные повреждения и уничтожение энергетических объектов в результате российских атак.

Финансирование пакета обеспечивается средствами Министерства внутренних дел и предусмотрено в Государственном бюджете Хорватии на 2026 год.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Японии предоставляет для восстановления Украины средства в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро. Эти деньги направят на поддержку гуманитарного разминирования в Украине, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности и предоставление образовательных услуг.

Также Италия приняла решение о дальнейшей военной поддержке Украины в 2026 году. Обсуждение этого вопроса вызвало политическую дискуссию внутри страны, ведь правая пророссийская партия "Лига" выступала против.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!