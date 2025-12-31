Поддержка энергетики и разминирования: Япония предоставила Украине новый пакет помощи

Парламент Японии предоставляет для восстановления Украины средства в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро. Эти деньги направят на поддержку гуманитарного разминирования в Украине, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности, и предоставление образовательных услуг.

Эта помощь поступила в рамках четвертой фазы "Программы экстренного восстановления Украины". Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Также японская сторона сообщила, что парламент Японии утвердилдополнительный бюджет, который позволит продолжить грантовые проекты пятой фазы указанной программы.

Одним из приоритетов для дальнейшего сотрудничества определено восстановление жилья. Япония создала специальную целевую группу по вопросам восстановления жилья, в которую приглашаются частные бизнесы, работающие в этой сфере. В следующем году запланирована серия технических консультаций для внедрения японских технологий в строительство жилья в Украине.

Кроме жилищного строительства, в рамках "Программы экстренного восстановления" Япония интересуется потребностями Украины в сферах транспортной логистики, энергоэффективности и защиты критической инфраструктуры.

Сейчас уже передана тяжелая техника из Японии, и она работает в прифронтовых Сумах, Запорожье и Чернигове, "обеспечивая жизнедеятельность городов", сообщила заместитель министра Марина Денисюк.

"Для нас важно, что сотрудничество с Японией через JICA трансформируется в конкретную помощь там, где она больше всего нужна. Запуск пятой фазы проекта грантовой поддержки позволит нам в следующем году сфокусироваться на проектах обеспечения жильем ВПО, восстановление портовой инфраструктуры, обеспечение тяжелой строительной техникой с возможностью дистанционного управления и т.д.", – сказала украинская чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Японии опровергли сообщения, будто в Токио отклонили предложение Европейского Союза присоединиться к плану по использованию замороженных активов страны-агрессора России для финансирования Украины. По словам заместителя министра финансов по международным делам Ацуши Мимуры, "это абсолютная неправда, Япония действует в интересах Украины".

