'Слишком тесно связан с Россией': американцам не нравится внешняя политика Трампа – опрос Ipsos

Более половины американцев, в том числе каждый четвертый республиканец, считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "слишком тесно связан" с Россией. Своими действиями он радикально меняет внешнюю политику США, поэтому рейтинг одобрения американского лидера снижается.

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Об этом свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos. Также социологическое исследование выявило, что курс Трампа на внешнюю экспансию также не нравится большинству американцев.

Около 56% респондентов, в том числе 89% демократов и 27% республиканцев, согласились с утверждением, что "Трамп слишком близок к Москве". Только 40% респондентов не согласились с этим утверждением и еще 4% не ответили на вопрос.

К вопросу аннексии Гренландии и Панамского канала и заявлениям Трампа о включении Канады в состав США 51 штатом американцы относятся неоднозначно. Отвечая на вопрос, какой из перечня проблем Трамп должен отдать предпочтение, лишь 1% респондентов выбрал расширение территории США.

Но 17% респондентов (в том числе 26% республиканцев) поддерживают идею Трампа поглотить Канаду. Также Трамп имеет поддержку в аннексии Гренландии и Панамского канала – в этом президента поддерживает 45% и 65% республиканцев соответственно (но 89% демократов не соглашаются с обоими указанными идеями).

"Трамп перевернул американскую внешнюю политику с ног на голову после начала своего второго срока в должности президента США в январе, включая критику президента Украины Владимира Зеленского (во время встречи, которую транслировали по телевидению) за нерасположенность к миру с врагом Америки Россией", - подчеркнули в Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг одобрения Трампа продолжает падать, поскольку все больше избирателей обеспокоены состоянием экономики. Согласно опросу Emerson College Polling, проведенному после 50 дней его второго срока, только 47% избирателей одобряют работу Трампа, тогда как 45% не одобряют.

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