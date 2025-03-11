Рейтинг Трампа в США продолжает падать: американцев волнует состояние экономики – The Hill

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в США продолжает падать, поскольку все больше избирателей озабочено состоянием экономики. Согласно опросу Emerson College Polling, проведенному после 50 дней его второго срока, 47% избирателей одобряют работу Трампа, тогда как 45% не одобряют.

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Это падение по сравнению с 49% одобрения и 41% неодобрения в начале второго срока Трампа. Об этом пишет The Hill.

Экономическая ситуация, по словам респондентов, оказывает значительное влияние на общий рейтинг Трампа. 48% опрошенных не поддерживают его экономические действия, в то время как 37% выражают одобрение.

Спенсер Кимбалл, исполнительный директор Emerson College Polling, отметил, что несмотря на определенную стабильность в поддержке Трампа, реальная проблема может возникнуть, когда избиратели начнут оценивать свое финансовое будущее. Поддержка Трампа остается сильной, но первый "медовый месяц" от его избрания быстро подходит к концу.

Высокую оценку Трамп получил за свою политику в сфере иммиграции – 48% одобряют его действия, а 40% – нет. Его самые слабые отрасли – экономика, здравоохранение и криптовалюта, где рейтинг одобрения значительно ниже.

Это падение рейтинга происходит на фоне снижения акций на фондовых рынках, которое наблюдается из-за резких изменений тарифной политики Трампа по Канаде, Мексике и Китаю. После заявлений президента о возможной рецессии в стране индекс Dow Jones упал на 890 пунктов.

Трамп заявил, что после принятия им тарифной политики наступит "переходный период", но это необходимо, чтобы другие страны относились к США справедливо.

Кимбалл добавил, что большинство избирателей считают, что тарифы негативно влияют на экономический рост. 53% опрошенных считают, что тарифы вредят экономике, 46% считают, что политика Трампа усугубляет ситуацию, а 28% считают, что она улучшает экономику.

Общее распределение мнений о втором термине Трампа выглядит следующим образом: 51% заявляют, что оно будет скорее успешным, а 49% – что его срок станет провальным. Около 40% считают, что Трамп выполняет свою работу лучше, чем ожидалось, 36% оценивают его деятельность ужаснее, а 25% считают, что все идет по плану.

Опрос был проведен с 8 по 10 марта среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа пошла на обострение отношений со своими крупнейшими торговыми партнерами и ввела значительные пошлины на ответившие встречными мероприятиями товары из Китая, Канады и Мексики. Основным бенефициаром торговой войны, начавшейся президентом США, станет Бразилия.

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