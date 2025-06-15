'Ситуация срочная': сенаторы призвали Трампа усилить санкции против России

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа немедленно поддержать законопроект об усилении санкций против России. Они считают, что это укрепит позицию страны накануне встречи G7 и поможет противодействовать агрессии Москвы.

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Об этом пишет Politico. Блюменталь подчеркнул, что "этот момент зовет о президентском руководстве" и призвал Трампа добиваться голосования за санкции "буквально завтра". Он считает, что США должны показать силу мировым лидерам, в том числе в вопросе поддержки Украины.

Линдси Грэм напомнил, что законопроект имеет уже более 84 соавторов в Сенате и 70 в Палате представителей. В статье для Fox News он написал, что ответ на действия Путина определит, будут ли "плохие актеры" в мире сдержаны или поощрены.

Кроме того, сенаторы обсудили ситуацию вокруг Ирана. Грэм призвал "пойти на все", чтобы уничтожить остатки ядерной программы Тегерана, а Блюменталь заявил, что Иран с ядерным оружием – это неприемлемая угроза не только для Израиля, но и для США. Они также выступили за ужесточение санкций против Ирана.

Грэм также обратился и к Китаю и призвал страну "прекратить покупать российскую нефть и помогать иранцам.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз уже работает над новым, 18-м санкционным пакетом против государства-агрессора, чтобы принудить кремлевского диктатора Владимира Путина к миру. Впрочем, в дипломатических кругах признают: вводить новые ограничения все сложнее.

До этого в Сенате США предложили поправку к законопроекту о санкциях против России, которая позволит исключить из-под 500% пошлины страны, помогающие Украине. Там настаивают на том, что жесткие тарифы должны мотивировать союзников активнее поддерживать Киев, но их экономическое сотрудничество с РФ не всегда основание для наказания.

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