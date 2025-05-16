В ЕС хотят принудить Путина к миру: готовят 18-й пакет санкций

Европейский Союз (ЕС) работает над новым – 18-м – пакетом санкций против России. Его целью, отмечают в руководстве Союза, является принуждение российского диктатора Владимира Путина к миру. Впрочем, в дипломатических кругах признают: вводить новые ограничения становится все сложнее.

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О подготовке нового санкционного пакета сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила: в ЕС хотят мира в Украине.

"Настало время усилить давление – до тех пор, пока и Путин не будет готов к миру. Поэтому мы работаем над 18-м пакетом санкций", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается в материале Reuters, в новый пакет санкций должны войти ограничения против российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". А кроме того:

усиление ограничений против российского теневого флота;

снижение потолка цен на нефть;

ограничения против финансового сектора в России.

Впрочем, подчеркивается, по словам дипломатов, достигать необходимого единодушия среди 27 государств-членов блока для утверждения новых санкций становится все труднее. Поэтому масштабные ограничения "потребуют поддержки США".

Вместе с тем в настоящее время в ЕС готовятся ввести 17-й пакет санкций против России. Его должны принять на следующем Совете Евросоюза, который состоится 20 мая. Ожидается что ограничения затронут:

почти 200 танкеров теневого флота РФ;

75 лиц и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Кроме того, ЕС может запретить экспорт в Россию химикатов, которые могут быть использованы для производства ракет. Также под санкции могут попасть компании из других стран, которые поставляют военные товары в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин ранее призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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