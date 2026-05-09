Когда у украинских беженцев заберут специальный статус в ЕС: обсуждается конкретная дата

Европейский Союз(ЕС) рассматривает возможности изменения статуса для украинских беженцев с марта 2027 года. В частности, правила могут изменить для военноспособных мужчин мобилизационного возраста и украинцев, которые приехали из относительно безопасных областей.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. По данным Радио Свобода, специальный посланник ЕС по делам украинцев Ильва Йоханссон выдвинула идею продления статуса временной защиты только для отдельных групп.

По данным DW и Радио Свобода, Европейская комиссия официально представит предложение о возможном продлении статуса временной защиты примерно в конце мая 2026 года.

DW, ссылаясь на нескольких европейских чиновников, сообщила, что представители стран ЕС уже провели технические обсуждения по этому вопросу и сейчас работают над предложением.

Мартин Вагнер, старший советник по вопросам политики убежища в Венском Международном центре развития миграционной политики (ICMPD), рассказал DW, что трудно предсказать, что предложит Европейская Комиссия относительно нового статуса украинских беженцев в ЕС, поскольку предложение еще не окончательно согласовано.

Когда изменится статус

После 2027 года пребывание без национального вида на жительство может считаться нелегальным и привести к требованию покинуть страну. Универсального решения для всех не будет существовать – условия легализации будут зависеть от законодательства конкретной страны, оснований пребывания, уровня интеграции и личных обстоятельств.

После завершения действия временной защиты украинцы будут иметь два основных варианта:

оформить национальный вид на жительство в стране, где они фактически проживают;

добровольно вернуться в Украину.

Оформление национального вида на жительство – это полноценная миграционная процедура. Она может предусматривать трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса или другие законные основания для долгосрочного пребывания.

В разных странах ЕС требования отличаются: где-то ключевым является стабильный доход и контракт с работодателем, где-то – подтверждение жилья, знание языка или интеграционные курсы. Важно понимать, что после 2027 года переход с временной защиты на национальный статус, скорее всего, не будет автоматическим.

В большинстве стран период временной защиты не засчитывается автоматически в срок для получения постоянного проживания, но возможны исключения.

После войны домой вернутся не все: многое будет зависеть от позиции ЕС

Сейчас на территории ЕС со статусом временной защиты находится около 4,7 млн украинцев. Их количество продолжает расти. Социологи регулярно проводят опросы и пытаются выяснить, какое количество украинцев вернется после войны домой. Очевидно, что рассчитывать на возвращение всех беженцев не приходится.

За несколько лет часть беженцев (а львиная доля – молодые женщины с высшим образованием) уже успели построить карьеру, выучить местный язык и даже устроить свою личную жизнь. Они смогут получить легальный статус пребывания и после окончания временной защиты (март 2027-го).

Кстати, если война закончится раньше (или позже), то решение по длительности временной защиты могут пересмотреть. Сейчас украинцы в странах ЕС имеют право работать, получать образование, получать медицинскую помощь, социальные выплаты. Фактически они пользуются почти такими же правами, как и граждане.

При этом до войны украинцы имели право без дополнительных разрешений находиться на территории ЕС не дольше трех месяцев, с туристической целью. Для того, чтобы работать, необходимо было получить разрешение. И бюрократические процедуры требовали от работодателей значительных усилий для трудоустройства иностранцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!