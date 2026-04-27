Сийярто, который сливал Кремлю информацию с закрытых заседаний ЕС, войдет в новый состав парламента Венгрии

Действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто будет депутатом нового созыва венгерского парламента – Национальной ассамблеи. Политик вместе с еще 51 коллегой будет представлять фракцию объединенных "Фидеса" и ХДНП (Христианско-демократической народной партии).

Состав будущей фракции был сформирован в понедельник, 27 апреля. Полный перечень депутатов объявил в Facebook Гергей Гуляш, который вместо Виктора Орбана возглавил парламентскую фракцию "Фидеса".

Отметим, что по результатам выборов 12 апреля альянс "Фидес"-ХДНП получил 52 мандата из 199. В новой Национальной ассамблее Венгрии будут заседать 44 члена политсилы "Фидес" и 8 – ХДНП.

"Во фракции "Фидес"-ХДНП происходят значительные изменения и обновления", – заявил Гуляш, назвав их задачей "иметь нормальную оппозицию в венгерском парламенте".

Политик заверил, что они якобы будут поддерживать все хорошие законодательные предложения. "Но мы будем принимать меры против произвольных решений и даже стремления к ним от правящей партии... Мы четко дадим понять, что избиратели не на это дали нам мандат", – утверждает Гуляш.

Петер Сийярто оскандалился "доносами" для России

В конце марта издание The Washington Post сообщило, что глава МИД Венгрии виноват в утечках внутренней информации Европейского Союза. Сийярто, по данным источников, мог в течение нескольких лет использовать перерывы в заседаниях, чтобы пересказывать российскому коллеге Сергею Лаврову разговоры европейских политиков.

Сначала представители правительства Орбана утверждали, что информация WP является фейком. Но впоследствии Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с российским министром во время закрытых встреч ЕС. Он считает, что это и есть "суть дипломатии".

В то же время Сийярто отвергает утверждение о нарушении протоколов безопасности. Он объясняет это тем, что на уровне министров в ЕС не обсуждаются никакие тайны.

