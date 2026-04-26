Орбан может сбежать в США после громкого поражения, – журналист

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что откажется от депутатского мандата в новом созыве парламента страны. По предварительной информации, он может перебраться из Будапешта в США.

Видео дня

Об этом сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Пани. По его информации, в Штатах проживают его дочь и зять.

Что известно

Как стало известно, несмотря на то, что партия Орбана, "Фидес", потерпела поражение на выборах, экс-премьер гарантированно проходит по партийному списку, где он был на первом месте.

"Мандат, который я получил как лидер списка, фактически является моим парламентским мандатом от партии "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря", – сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook.

В то же время медийщик со ссылкой на собственные источники, заявил, что после сложения полномочий главы правительства Виктор Орбан планирует сбежать в США. Формальным поводом будет поездка на чемпионат мира по футболу, но, в то же время в США проживают дочь и зять Орбана, а президент СШАДональд Трамп может предоставить ему "убежище от судебного преследования" дома.

Напомним, ранее Виктор Орбан объявил о решении отказаться от своего парламентского мандата. Его партия "Фидес" будет трансформирована, и вместо него ее будет возглавлять Гергей Гуляш .

В то же время венгерская оппозиционная партия "Тиса" во главе с будущим премьер-министром Петером Мадьяром уверенно победила на выборах, которые состоялись 12 апреля. Политсила получила 141 место в Национальной ассамблее Венгрии вместо прогнозируемых 138. За "Тису" проголосовали 70,85% избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро. Также они одобрили 20-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Будапешт снял свое вето после победы Мадьяра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!