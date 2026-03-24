"Общаюсь не только с Лавровым": Сийярто признал, что регулярно звонит в Москву во время заседаний ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых встреч ЕС. Как заявил сам политик, общение с другими партнёрами и является "сутью дипломатии".

Об этом сообщает Euronews. Ранее официальный Будапешт отвергал эти обвинения как "фейковые новости".

Сийярто таки разговаривает с Лавровым

По данным издания, выступая на предвыборном мероприятии в угроском Кестхее в понедельник вечером, Сийярто утверждал, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами вне блока, куда входит и РФ.

"Я общаюсь не только с министром иностранных дел России Лавровым, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими до и после заседаний Совета Европейского Союза", – сказал Сийярто.

Политик также отверг утверждения о том, что он нарушал какие-либо протоколы безопасности на заседаниях ЕС, добавив, что на уровне министров не обсуждаются никакие тайны.

"Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение, что существуют какие-то протоколы безопасности, относится к категории глупости", – сказал министр.

Издание отмечает, что подобные разоблачения появляются на фоне роста политической напряженности перед парламентскими выборами в Венгрии. Правящая партия "Фидес", которую возглавляет действующий премьер-министр Виктор Орбан, конкурирует с партией "Тиса", которую возглавляет политик-оппозиционер Петер Мадьяр. Согласно соцопросам, его партия сейчас преобладает над партией Орбана.

Что предшествовало

Незадолго до этого газета The Washington Post сообщила, что Петер Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов в заседаниях, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможные решения.

В свою очередь венгерский журналист-расследователь Шаболч Пани сообщил, что Россия через Будапешт могла вмешиваться и в словацкие выборы. Петер Сийярто шесть лет назад также обращался к Лаврову с просьбой способствовать победе на выборах социал-демократической партии Словакии.

"Чиновники семи стран Евросоюза подтвердили, что Петер Сийярто постоянно передает конфиденциальную информацию Сергею Лаврову и другим россиянам. Одним из них был экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который также заявил, что информация об утечке информации по результатам заседаний совета министров иностранных дел стран ЕС попала в руки Лаврова", – заявлял медийщик.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия ожидает от правительства Будапешта разъяснений относительно утечки информации в Россию. Пресс-секретарь ЕК Анитта Гиппер заявила, информация о разглашении Москве деталей закрытой дискуссии на уровне министров в Европейском Совете, вызвала "беспокойство" в Брюсселе.

