Швеция перехватила российское судно, которое может быть причастно к поставкам оружия

Швеция провела спецоперацию по перехвату российского судна, которое может быть причастно к поставкам оружия. Речь идет о контейнеровозе Adler, владелец которого связан с цепями экспорта вооружений в Россию.

Видео дня

Инцидент произошел в шведских водах на фоне усиления контроля ЕС за подозрительной морской деятельностью РФ. Об этом сообщает SVT.

Что известно

В ночь на воскресенье шведские органы власти поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился вблизи города Геганес после неисправности двигателя.

Операцию координировала Таможенная служба Швеции с участием Береговой охраны, а также подразделений Национального отряда специального назначения. К проверке привлекли Полицию безопасности и прокуратуру.

По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на судно прошла без инцидентов – экипаж вел себя спокойно и сотрудничал с правоохранителями. Проверка контейнеровоза продолжалась и утром воскресенья.

Контейнеровоз Adler направлялся на север через пролив Эресунн, когда в ночь на субботу на борту возникли проблемы с двигателем. После подачи сигнала бедствия судно стало на якорь, что позволило шведским службам начать инспекцию.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США и Европейского Союза. По данным западных ведомств, суда этой компании могли транспортировать северокорейские боеприпасы, которые Россия использует в войне против Украины.

По информации SVT, рейд на Adler стал частью серии проверок, которые в течение года проводят в водах стран ЕС из-за подозрений в гибридной деятельности России или незаконной торговле оружием. Известно, что судно вышло из порта Санкт-Петербург 15 декабря, однако его конечный пункт назначения пока остается неизвестным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР рассказали, есть ли данные о поставках Китаем оружия России. По данным украинской военной разведки, Пекин передает Москве компоненты, а не готовые системы вооружений. Подтверждений того, что КНР отправляет в РФ готовое оружие или боеприпасы, пока нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!