Иранские 'Шахеды' атаковали крупный порт в Омане: на нефтехранилище поднялся огромный пожар. Фото и видео

В среду, 11 марта, в Омане под ударом оказался объект нефтяной инфраструктуры в городе Салала. В порту вспыхнул масштабный пожар после попадания иранских "Шахедов" по хранилищу черного золота.

Соответствующие кадры очевидцы публиковали в сети. Момент удара беспилотника по нефтяным резервуарам в порту Салала попал на камеру китайских моряков.

Сообщалось, что пожар усиливается. Горели уже три резервуара, "четвертый вздулся и вероятно тоже загорится", писали в сети.

Британская компания по морской безопасности Ambrey подтвердила, что в порту Салала в Омане был нанесен удар по нефтехранилищам. Государственное информационное агентство Омана, ссылаясь на чиновника министерства энергетики, заявило, что никаких перебоев в непрерывности поставок нефти или нефтепродуктов в стране не было, передает Reuters.

Порт Салала – это стратегически важный глубоководный порт в Омане, функционирующий как крупный контейнерный хаб и главные грузовые ворота страны. Он расположен неподалеку от судоходных путей и имеет высокую пропускную способность.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта иранские боевики нанесли удары по коммерческому порту Дукм в Омане. В результате атаки на территории порта поднялся столб дыма.

