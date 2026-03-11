Россия помогает Ирану с тактикой применения 'Шахедов' в обход ПВО – западная разведка

Россия предоставляет Ирану советы, как использовать дроны для поражения целей США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке. "Шахеды", которые разработал Иран, но массово изготовила РФ для использования в Украине, пробили систему противовоздушной обороны стран Персидского залива.

Об этом сообщает CNN. Издание ссылается на представителя западной разведки.

Что известно об обмене данными между Россией и Ираном

Отмечается, что обмен российской разведывательной информацией с Ираном происходил и до этого, но теперь Россия предоставляет конкретные тактические советы по пользованию дронами, что свидетельствует о еще более высоком уровне сотрудничества.

"То, что было более общей поддержкой, сейчас вызывает больше беспокойства, включая стратегии нацеливания беспилотных дронов, которые Россия использовала в Украине", – сказал представитель разведки.

Хотя собеседник не называет конкретную тактику, автор статьи предполагает, что речь идет о том, что Россия направляла "Шахеды" против Украины волнами, причем несколько дронов летали вместе, регулярно меняя курс, и таким образом уклонялись от средств противовоздушной обороны.

Поддержка Россией Ирана

Издание The Washington Post сообщает, что Россия передает Ирану разведывательные данные для планирования атак на американские объекты на Ближнем Востоке. Речь идет о расположении военных кораблей и самолетов США. Объем переданных данных пока не установлен, но отмечается, что помощь может быть довольно масштабной.

Так, Россия передает Тегерану информацию о местах дислокации американских военных кораблей и самолетов, из-за чего иранские войска могут наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

Что известно о работе украинских военных на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами отметил, что Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. В течение этой недели профессиональные подразделения будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Еще одну группу военных специалистов направили на американские базы в Иордании.

"Мы отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны – это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия", – рассказал глава государства.

