Сенаторы-демократы хотят законодательно запретить размещать изображения действующих президентов на деньгах: с чем это связано

Конгресс США рассмотрит законопроект, который запрещает размещать изображения действующих президентов страны на банкнотах и монетах государства. Его цель – не допустить возможного выпуска юбилейной монеты к 250-летию Соединенных Штатов с изображением Дональда Трампа.

Внесли законопроект на рассмотрение Конгресса сенаторы-демократы. А инициаторами выступили Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортес-Масто от Невады.

В тексте законопроекта указан прямой запрет на выпуск любой американской валюты, которая содержит портрет президента, "который живет или действует".

Как пояснил Меркли, документ непосредственно направлен против возможной инициативы президента Дональда Трампа. Ранее обсуждался выпуск к 250-летию США 2026 года новой однодолларовой монеты с его изображением.

"В то время, как монархи помещают свои изображения на монеты, у Америки никогда не было и никогда не будет короля", – сказала Кэтрин Кортец Масто, сенатор-демократка от штата Невада.

Минфин США уже разработал монету с изображением Трампа

В октябре западные СМИ сообщали, что американский Минфин разрабатывает памятную монету номиналом в 1 доллар в честь 250-летия Соединенных Штатов Америки с изображением Дональда Трампа. Об этом, в частности, сообщала CNN.

Также были обнародованы первые эскизы монет, подлинность которых подтвердило Министерство финансов США.

На аверсе изображен Дональд Трамп в профиль и надписи: Liberty (Свобода) вверху, снизу - In God we Trust (Мы верим в Бога) и годы: 1776 - 2026.

На реверсе монеты – на фоне американского флага знаменитое изображение Трампа, который поднимает вверх кулак после покушения на него в Пенсильвании, и надпись FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT (бороться, бороться, бороться).

Но похоже, сам Дональд Трамп с нетерпением ждет выпуска такой валюты. Он даже примерил свой портрет на стодолларовую серебряную монету.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп выпустил памятные серебряные монеты по цене 100 долларов, на которых изображены его портрет и Белый дом. Монеты предназначены для коллекционеров, однако они не являются законным платежным средством.

