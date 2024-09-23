Трамп выпустил серебряные монеты с собственным потретом: сколько стоят и как выглядят

Дональд Трамп выпустил памятные серебряные монеты по цене $100, на которых изображен его портрет и Белый дом. Монеты символизируют устойчивость и силу американского народа и предназначены для коллекционеров, однако они не являются законным платежным средством.

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Об этом Трамп написал в X. Запуск этой продукции начнется 25 сентября 2024 года.

По информации с официального сайта, монеты Трампа отчеканены из серебра 999 пробы, что свидетельствует об их высоком качестве и значимости для коллекционеров. На аверсе монеты изображен портрет Дональда Трампа, а на реверсе – Белый дом, символизируя американское лидерство и власть. Монеты выпускаются в двух вариантах:

с чернением;

без чернения.

Каждая монета будет укомплектована сертификатом подлинности с подписью Трампа и специальным фетровым мешочком. Это делает монеты не только предметом коллекционирования, но и ценным подарком для поклонников бывшего президента.

Дональд Трамп позиционирует свои монеты больше, чем просто коллекционный предмет. " Это свидетельство стойкости и силы американского народа, наших патриотов, которых мы так любим", - подчеркнул в обращении к своим поклонникам Трамп. Монета также имеет особую отделку, выполненную в технике proof, что обеспечивает зеркальную поверхность и четкие детали. Производство такого типа чеканки считается высококачественным и предназначено преимущественно для коллекционеров.

Несмотря на то, что монеты изготовлены из серебра, они не являются законным платежным средством, как отмечено в описании товара. Это означает, что их основная ценность заключается в коллекционной и эстетической стоимости, а не в функциональности как средство обмена.

Цена на каждую монету составляет $100, хотя рыночная стоимость одной унции серебра на момент выпуска монет равнялась $30,88. Таким образом, монеты Трампа имеют значительную наценку, что объясняется их эксклюзивностью, качеством чеканки и символическим значением.

Относительно тиража монет Трамп решил не ограничивать его, что дает возможность большому количеству людей приобрести этот памятный предмет. Однако интерес к монетам и их популярность может сделать этот продукт коллекционной редкостью уже вскоре после выпуска.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп использует товары как часть предвыборной кампании и поддержки своего политического бренда. Ранее он выпустил ограниченную серию кроссовок под брендом Трампа, а также занимается продажей цифровых NFT-карт, на которых изображена Трампа в разных "мультяшных" образах - от ковбоя до астронавта. Эти карты были проданы на сумму до $2,2 млн в первые сутки после запуска.

Кроме того, в своей маркетинговой стратегии Трамп также использовал Библию "Боже, благослови США", которую предлагал своим поклонникам за $59,99. Эти товары, наряду с монетами, служат не только символами приверженности Трампу, но и эффективным средством повышения его популярности среди избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Дании приступили к продаже уникальной нумизматической коллекции из 20 тысяч монет, принадлежащих наследникам покойного магната Ларса Эмиля Брууна. В первой партии с молотка пустили около 300 монет, включая уникальный лот, который купили за 1,2 млн. евро.

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