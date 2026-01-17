Сенатор-республиканка угрожает заблокировать в Конгрессе захват Гренландии Трампом

Американские законодатели готовы использовать полномочия своего Конгресса, чтобы заблокировать односторонние действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. В частности, американский сенатор-республиканка Лиза Мурковски пригрозила применить законодательные полномочия, чтобы помешать Трампу осуществить свои угрозы захватить Гренландию.

Аналогичную позицию также высказал сенатор-демократ Крис Куонс. Как сообщает Politico, сенаторы сделали соответствующие заявления в Копенгагене, где двухпартийная делегация американских чиновников встретилась с датскими и гренландскими коллегами.

Что сказали законодатели США

Сенатор Лиза Мурковски принесла европейцам "важное сообщение, которое должны понять жители королевства Дания" о том, что "в США действуют три ветви власти".

"В Конгрессе мы имеем инструменты, предусмотренные нашей конституционной властью, которые конкретно касаются контроля над бюджетными средствами посредством ассигнований", – сказала сенатор.

Она подчеркнула, что администрацией американского президента Гренландия "должна рассматриваться как союзник, а не как актив".

В свою очередь Крис Куонс также отверг аргументы Трампа о "насущной угрозе" со стороны режимов России и Китая в Арктике, назвав их "риторикой, не соответствующей действительности".

Инструменты законодателей

Лиза Мурковски не объяснила, как именно будут использованы "инструменты, предусмотренные конституционной властью" США. Однако еще два 14 января сенатор, вместе со своей коллегой из числа демократов Жанной Шахин внесли законопроект, который препятствует захвату Гренландии Дональдом Трампом.

В проекте закона не фигурируют непосредственно Дональд Трамп или Гренландия. Но закон о "защите единства НАТО" запретит использование средств Министерства обороны или Государственного департамента для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией страны-члена НАТО.

Кто такая Лиза Мурковски

Между прочим, Лиза Мурковски была первой республиканкой из тех, кто раскритиковал Дональда Трампа за прием, который он и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили в Белом доме украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Это американская политическая деятельница и юрист польского происхождения – ее прадед переехал в США из Польши, тогда как ее мать ирландских и франко-канадских корней. Лиза Мурковски – сенатор от штата Аляска (на главном фото она вместе с Трампом в Анкоридже, где американский президент радушно принимал российского диктатора).

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп снова заявил, что "все-таки у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Североатлантического альянса.

Также республиканец поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

