'Сегодня сердце Европы бьется сильнее в Венгрии': европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах

Европейские лидеры отреагировали на парламентские выборы в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Они отметили важность такого результата волеизъявления венгров, которые "выбрали Европу", благодаря чему их страна возвращается к своему европейскому пути.

Видео дня

Об этом в частности написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что "сердце Европы бьется сильнее в Венгрии сегодня вечером".

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается к своему европейскому пути. Союз становится сильнее", – заявила политик в своем посте на английском и венгерском языках.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Петером Мадьяром, во время которого поздравил его с победой на выборах.

"Франция приветствует победу демократического участия, преданности венгерского народа ценностям Европейского Союза и будущего Венгрии в Европе. Давайте вместе строить более суверенную Европу ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", – призвал он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тоже поздравил Мадьяра.

"Венгерский народ принял решение. Искренне поздравляю вас с победой на выборах, уважаемый Петер Мадьяр. С нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже поздравил Петера Мадяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что "готов развивать сотрудничество".

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени в стране закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.

После этого начался подсчет голосов, который продвигается очень быстро и свидетельствует об уверенном лидерстве "Тисы".

Мы рассказывали, что эти выборы называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!