Избирательные участки в Венгрии закрылись: что показывают первые опросы

В Венгрии по состоянию на 20:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.

Об этом пишут венгерские СМИ. Предварительно, по результатам опроса, оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра может опередить "Фидес" Виктора Орбана.

По данным 21 Research Center, партия Петера Мадяра способна получить около 132 мандатов, что почти равно конституционному большинству. Впрочем, стоит отметить, что эти данные не являются экзитполом и были опубликованы как обычный опрос после закрытия участков.

Впрочем, по состоянию на 21:07 центр защиты основных прав (Alapjogokért Központ), связанный с Виктором Орбаном, предоставляет противоположный результат: 44,5% у правящей партии, 42% у "Тисы".

Первые результаты выборов ожидаются уже в скором времени.

Граждане выбирали 199 депутатов, из них 106 – в округах и 93 – по партийным спискам. Окончательные результаты должны объявить до 18 апреля. Основная борьба идет между "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной "Тисой" Петера Мадяра.

Во время голосования зафиксировали ряд нарушений, в частности неисправленные бюллетени, подвоз избирателей, возможное давление и случаи, когда отдельным людям не дали проголосовать.

В последние дни перед выборами 21 Research Center провел опрос общественного мнения по заказу Telex. С избирателями связались между 8 и 11 апреля, используя гибридный метод SMS, в котором лица старше 65 лет были опрошены по телефону. В опросе оценивались предпочтения местных избирателей с венгерским адресом. Это включает тех, кто зарегистрирован, и тех, кто голосует в иностранных представительствах, но не включает избирателей по почте (венгры из Трансильвании и Воеводины не имеют права голосовать в отдельных избирательных округах).

Согласно исследованию, партия "Тиса" может рассчитывать на 55% голосов, а "Фидес" – на 38% на воскресных выборах. Эта разница в 17% больше, чем когда-либо ранее измерял исследовательский центр. В их опросе, проведенном в конце марта, разница составляла 16 процентов.

Согласно исследованию, Mi Hazánk может получить 5%, Демократическая коалиция (DK) и Венгерская партия двухвостого пса (MKKP) – по 1%. Исходя из этого, Mi Hazánk может попасть в парламент, но исследователи отметили, что погрешность в этом диапазоне составляет +/- 1%, поэтому мы не можем быть уверены в этом. Популярность DK и MKKP уже третий год подряд составляет около 1%. По данным исследователей, DK имеет больше шансов превысить 1%.

В Венгрии 12 апреля прошли парламентские выборы, которые уже называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Сообщалось, что на выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, были зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступают сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

За день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

