"Готовы развивать сотрудничество": Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил венгерского политика Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, 12 апреля. Он подчеркнул, что "готов развивать сотрудничество".
Соответствующее сообщение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram и продублировал на английском языке в соцсети Х. Президент Украины также добавил, что "важно, когда побеждает конструктивный подход".
"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – написал Зеленский.
Он отметил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.
"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – резюмировал свое поздравление Владимир Зеленский.
Напомним, что в Венгрии по состоянию на 20:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.
После этого начался подсчет голосов, который продвигается очень быстро и свидетельствует об уверенном лидерстве "Тисы".
Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии были зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.
Мы также рассказывали, что эти выборы называли самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет.
