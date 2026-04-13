'Готовы развивать сотрудничество': Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил венгерского политика Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, 12 апреля. Он подчеркнул, что "готов развивать сотрудничество".

Соответствующее сообщение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram и продублировал на английском языке в соцсети Х. Президент Украины также добавил, что "важно, когда побеждает конструктивный подход".

"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – написал Зеленский.

Он отметил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – резюмировал свое поздравление Владимир Зеленский.

Напомним, что в Венгрии по состоянию на 20:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.

После этого начался подсчет голосов, который продвигается очень быстро и свидетельствует об уверенном лидерстве "Тисы".

Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии были зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

Мы также рассказывали, что эти выборы называли самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет.

