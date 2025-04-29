Сбили с ног: в Чехии на митинге популистов напали на парня с флагом Украины

В Чехии на митинге популистов напали на парня, который держал украинский флаг. Инцидент произошел 23 апреля в Брно, теперь его будет расследовать полиция.

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Об этом сообщает чешское СМИ. На распространяющемся в сети видео зафиксировано, как группа лиц, поддерживающих лидера партии SPD Томио Окамуру, словесно агрессивно нападает на другую группу людей, один из них держал украинский флаг.

Одна из женщин начала выкрикивать, что украинцы должны "убираться домой". Впоследствии группа попробовала отобрать флаг у молодого парня. В завязавшейся драке другой мужчина сбил его с ног, также в инциденте принимали участие и другие лица.

Как пишет издание, лидер SPD Томио Окамура сообщил, что нападение произошло после окончания политического митинга, и что молодой парень напал первым.

"На пустых улицах Брно украинский активист сначала толкнул локтем беззащитную чешку. Впоследствии один джентльмен вступился за женщину. Конечно, я осуждаю любое насилие", – сказал Окамура.

В то же время, нападение осудила уполномоченная по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова.

"Самое отвратительное проявление агрессии и предвзятой ненависти. Я немедленно обращусь в полицию. Я верю в справедливое наказание", – заявила она.

Как отмечает издание Gromada.CZ, Томио Окамура, чешский политик, известен своими антиукраинскими высказываниями в публичном пространстве. Он систематически публикует в социальных сетях материалы, представляющие украинцев в негативном контексте, выступает против помощи Украине и интеграции украинских беженцев в чешское общество. В частности, его риторика имеет признаки антиукраинской пропаганды и приводит к разжиганию ненависти в чешском обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чехии во время столкновения на улице убили украинца, военного ВСУ, которого списали со службы из-за контузии. По предварительным данным, он стал свидетелем конфликта молодой пары и решил вступиться за девушку. Во время словесного спора один из молодых людей ударил украинца по голове тяжелым предметом.

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