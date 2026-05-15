Саудовская Аравия предложила заключить договор о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока – FT

В Саудовской Аравии предложили заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном. Однако потенциальный договор для стабилизации ситуации в регионе должен быть заключен после окончания войны США и Ирана.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что документ может быть очень похож на Хельсинкские соглашения, которые в 1975 году подписали США, страны Европы и СССР для уменьшения напряженности во времена "холодной войны".

Как сообщил изданию один из арабских дипломатов, большинство стран Ближнего Востока поддержат такое решение, потому что опасаются, что ослабленный после войны Иран по-прежнемубудет представлять угрозу соседним странам, особенно из-за сокращения американской армии в регионе.

Источники издания говорят, сам Тегеран также заинтересован в соглашении, поскольку давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами. Ряд европейских лидеров приветствовали инициативу Саудовской Аравии и призвали государства Персидского залива одобрить ее.

С начала операции США и Израиля против Ирана, страны Персидского залива подверглись атакам иранских дронов, в результате чего пострадало авиасообщение в регионе. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало 20% нефти и 30% сжиженного природного газа.

Президент США Дональд Трамп по этому поводу объявлял начало операции "Проект Свобода", в рамках которой американская армия должна была сопровождать торговые суда в проливе, но через два дня приостановил миссию. По данным телеканала NBC, это произошло, в частности, из-за Саудовской Аравии, которая отказала ВС США в использовании авиабаз.

При этом Эр-Рияд в ходе войны на Ближнем Востоке тайно нанес серию ударов по Ирану в ответ на атаки на своей территории, говорили источники агентства Reuters. То же сделали и ОАЭ, которые сотрудничали с МОССАДом и не признали атаки. Эр-Рияд, в свою очередь, предпочел договориться с Тегераном об отказе от взаимных ударов и снижении напряжения.

Напомним, во время активной фазы операции США и Израиля против Ирана глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху тайно приезжал в Объединенные Арабские Эмираты. Премьер провел там переговоры с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Как сообщал OBOZ.UA, Объединенные Арабские Эмираты тайно участвовали в военных ударах по территории Ирана. Одной из целей сталнефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе, который из-за атаки частично вышел из строя на несколько месяцев.

