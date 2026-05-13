Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время войны против Ирана: что известно о визите

Во время активной фазы войны США и Израиля против Ирана премьер-министр Биньямин Нетаньяху тайно приезжал в Объединенные Арабские Эмираты. Глава израильского правительства провел там переговоры.

Пресс-служба администрации премьера сообщила, что Нетаньяху был на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом. Ранее информация об этом визите не разглашалась, пишет Times of Israel.

"Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", – отметили представители Нетаньяху.

По информации медиа, не подтвержденной официально, встреча между лидерами Израиля и ОАЭ якобы состоялась в Аль-Айне, городе-оазисе вблизи границы с Оманом. Разговор политиков длился несколько часов. Что именно они обсуждали, не сообщается.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе высокопоставленные чиновники США подтвердили, что Израиль отправил в ОАЭ батарею "Железный купол" и солдат для ее эксплуатации, чтобы страна смогла усилить свою защиту от иранских обстрелов. Нельзя исключать, что подобное сотрудничество было одной из тем разговора Биньямина Нетаньяху и Мухаммеда бин Заида.

СМИ утверждали, что руководитель Моссада Дэвид Барнеа посещал Объединенные Арабские Эмираты по меньшей мере дважды во время войны с Ираном для координации действий в конфликте.

Напомним, что Израиль и ОАЭ нормализовали отношения в 2020 году. Война Израиля и США с Ираном, похоже, развила этот альянс в военном плане.



– Недавно Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не завершена. Израильским и американским военным "есть над чем работать", поскольку Исламская Республика сохраняет много возможностей, несмотря на удары обеих стран.

– В The Wall Street Journal утверждают, что Объединенные Арабские Эмираты тайно участвовали в военных ударах по территории Ирана во время недавней эскалации. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе.

