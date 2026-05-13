ОАЭ совершили тайные атаки на Иран: в WSJ раскрыли подробности

Объединенные Арабские Эмираты тайно участвовали в военных ударах по территории Ирана во время недавней эскалации на Ближнем Востоке. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе.

В результате после атаки производство частично вышло из строя на несколько месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Известно, что удар по Лавану состоялся в начале апреля, а именно тогда, когда президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня после пятинедельной воздушной кампании. После атаки на объекте возник масштабный пожар.

Иран тогда заявил, что завод был поражен в результате "вражеской атаки". В ответ Тегеран совершил ракетные и беспилотные удары по территории ОАЭ и Кувейта.

"Важно иметь арабскую страну Персидского залива как воюющую сторону, которая непосредственно ударила по Ирану", – заявила аналитик Дина Эсфандиари.

В Вашингтоне не выступили против участия стран Персидского залива в операциях против Ирана, поскольку режим прекращения огня на тот момент еще не был окончательно согласован.

"Вашингтон тихо приветствовал участие ОАЭ и других стран региона, которые хотели присоединиться к борьбе".

В то же время Пентагон и Белый дом официально отказались комментировать информацию о роли Эмиратов в конфликте.

В свою очередь стратегия Абу-Даби в отношении Ирана претерпела изменения. После серии атак со стороны Тегерана ОАЭ стали действовать жестче и активнее демонстрировать готовность к силовому сдерживанию.

"Абу-Даби не подтвердило, какие у него цели, но с первых дней войны казалось лишь вопросом времени, когда мы увидим усиление кинетического привлечения", –прокомментировал эксперт Х. А. Гелльер.

Во время конфликта Иран выпустил по территории ОАЭ более 2800 ракет и дронов – больше, чем по любой другой стране региона. Это существенно повлияло на авиасообщение, туризм и рынок недвижимости Эмиратов.

Несмотря на меньшие масштабы армии по сравнению с США, ОАЭ имеют современные военно-воздушные силы, включая истребители Mirage и F-16, а также развитые возможности воздушной разведки и дозаправки.

"Они очень сильны с точки зрения высокоточных ударов, воздушного наблюдения и логистики", – отметил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэйв Дептула.

