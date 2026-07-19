Саудовская Аравия может получить ядерное оружие по решению США: как так получилось

Администрация Дональда Трампа предварительно согласилась с условиями ядерного соглашения с Саудовской Аравией, которые могут существенно изменить баланс безопасности на Ближнем Востоке. Речь идет о возможности для Эр-Рияда обогащать уран без стандартных международных ограничений.

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Эксперты предупреждают: такой шаг может открыть путь к созданию ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники и документы, связанные с переговорами.

Соглашение с США: что предлагают Саудовской Аравии

По информации источников, проект соглашения предусматривает сотрудничество между США и Саудовской Аравией в сфере гражданской ядерной энергетики. Документ, известный как "соглашение 123", создает правовую основу для передачи американских технологий и материалов.

В то же время он допускает возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии – шаг, который считается нетипичным для подобных соглашений. В большинстве случаев страны импортируют уже обогащенный уран под международным контролем, не производя его самостоятельно.

Кроме того, соглашение не обязывает Эр-Рияд подписывать так называемый Дополнительный протокол с Международным агентством по атомной энергии, который предусматривает расширенный контроль за ядерной деятельностью. Вместо этого предлагается двусторонний механизм гарантий между США и Саудовской Аравией.

Почему это вызывает беспокойство

Эксперты отмечают, что именно обогащение урана и переработка плутония являются ключевыми этапами создания материалов для ядерного оружия. Отсутствие полноценного международного контроля может создать риски распространения ядерных технологий.

Дополнительную обеспокоенность вызывает тот факт, что Саудовская Аравия ранее заявляла о готовности разработать собственное ядерное оружие в случае, если Иран обретет ядерный потенциал. На этом фоне новое соглашение может спровоцировать гонку вооружений в регионе.

Часть американских законодателей уже выразила обеспокоенность положениями соглашения. В частности, их беспокоит отсутствие стандартных механизмов контроля со стороны международных организаций, которые считаются "золотым стандартом" ядерной безопасности.

Политические риски и международные последствия

Подписание соглашения задерживается, в частности, из-за геополитических факторов и возможного сопротивления в Конгрессе США. По данным источников, документ до сих пор не передан на рассмотрение законодателей, как того требует американское законодательство.

Эксперты также предупреждают о глобальных последствиях такого решения. Если США согласятся на индивидуальные условия без жесткого международного контроля, это может создать прецедент для других государств. В частности, Россия и Китай могут предложить аналогичные соглашения другим странам с менее строгими требованиями.

В то же время сторонники сотрудничества указывают на экономические и стратегические выгоды. В частности, это может открыть новые рынки для американской атомной промышленности и укрепить влияние США в регионе.

Несмотря на это, окончательные условия соглашения остаются неизвестными, а его подписание будет зависеть от политических решений в Вашингтоне.

Напомним, в Саудовской Аравии предложили заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном. Однако потенциальный договор для стабилизации ситуации в регионе должен быть заключен после окончания войны между США и Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, Объединенные Арабские Эмираты тайно участвовали в военных ударах по территории Ирана. Одной из целей сталнефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе, который из-за атаки частично вышел из строя на несколько месяцев.

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