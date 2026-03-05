В войне с Ираном США потопили самый большой военный корабль со времен Второй мировой: что известно

Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Тот факт, что эта информация стала известной только сейчас, связан с иранской дезинформацией.

Об этом пишет Die Welt. Центральное командование США сообщало 2 марта, что американские войска нанесли удар по кораблю в течение нескольких часов после начала операции 28 февраля.

Это была гордость военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Shahid Bahman Bagheri был первым в мире кораблем, предназначенным для перевозки боевых дронов. Он также мог транспортировать вертолеты, меньшие судна и ракеты.

"Как сообщается, американские военные затопили переоборудованный контейнеровоз в Персидском заливе. С водоизмещением примерно 42 000 тонн это самый большой военный корабль, затопленный со времен Второй мировой войны", – сказано в статье.

Для сравнения: самый большой немецкий линкор Второй мировой войны, "Бисмарк", который затонул в 1941 году, имел максимальное водоизмещение более 50 000 тонн. Предыдущий рекордсмен, "Москва" – флагман Черноморского флота РФ, потопленный Украиной в 2022 году, – имел водоизмещение 11 500 тонн.

Что известно об авианосце

Shahid Bahman Bagheri был результатом переоборудования контейнеровоза Perarin в 2022-2024 годах, к которому была добавлена наклонная палуба с трамплином, как у легких авианосцев. Он был назван в честь Шахида (мученика) Бахмана Багери, командира КСИР, который погиб в Патаке, Ирак, во время боев ирано-иракской войны.

В феврале 2025 года корабль был публично представлен в присутствии командующего Корпуса стражей исламской революции. Его описывали как крупнейший военно-морской проект в истории Исламской Республики. Также заявлялось, что он способен запускать ракеты большой дальности.

По данным государственного информационного агентства IRNA, корабль мог перевозить до 60 беспилотников. Наклонная взлетно-посадочная полоса имела длину 170 метров. В носовой части был установлен трамплин подобный тому, что есть на российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

С самого начала на Западе существовали значительные сомнения относительно боевых возможностей Shahid Bahman Bagheri, поскольку это был переоборудованный контейнеровоз без брони. Переоснастив его, Иран сэкономил средства на разработке нового носителя беспилотников.

Кроме того, это не был полноценный авианосец, с которого могли бы взлетать и садиться истребители. Носитель беспилотников не мог похвастаться наступательными возможностями авианосца. Ирану также не хватало достаточного количества эскортных кораблей для защиты относительно медленного Shahid Bahman Bagheri.

В конце января этого года авианосец был выведен в море на фоне беспорядков в Иране и региональной напряженности с другими государствами. Он стоял на якоре примерно в 5 км к югу от порта Бандар-Аббас.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что американское ударное корабельное соединение у берегов Ирана поразило девять иранских военных кораблей. Атакованные суда пошли на дно. Также, по словам Трампа, была поражена штаб-кватрира иранских ВМС.

