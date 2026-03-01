Рубио отчитался G7 об операции против Ирана и упомянул ядерное оружие

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье, 1 марта, провел онлайн-встречу министров иностранных дел стран G7. Во время встречи глава государства проинформировал их о союзнической операции США и Израиля против режима аятолл в Иране и возможных перспективах ее продолжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии. На встрече также присутствовал глава японского дипведомства, Тошимицу Мотеги.

Глава МИД Японии заявил, что разработка Тегераном ядерного оружия "никогда не должна быть разрешена", и подчеркнул, что официальный Токио последовательно поддерживает усилия Вашингтона по урегулированию иранской ядерной проблемы путем диалога.

Он заверил, что Япония в координации с международным сообществом, в частности со странами G7 продолжит дипломатические усилия по решению вопроса ядерной программы Ирана через переговоры. Японское дипведомство также отмечает, что страны-члены G7 подтвердили намерение продолжать тесную координацию действий в ответ на вызовы международной безопасности.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

