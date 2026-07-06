Ротация войск США в Польше завершится в ближайшие недели: что будет дальше

В Польше после перерыва возобновляется ротация американских военных. Она состоится в течение ближайших недель. В Варшаве отметили, что эти меры являются частью развития польско-американского сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

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Об этом на пресс-конференции в Быдгоще заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует RMF24.

"Я получил информацию от г-жи Стефани Холмс, заместительницы посла США в Польше, и от военного атташе США в Польше о том, что возобновление ротации американских военнослужащих, которая была приостановлена несколько недель назад, состоится. Она будет продолжена", – сообщил министр, отметив, что эта информация является очень позитивным сигналом.

Таким образом, американские войска остаются в Польше, несмотря на различные слухи и спекуляции предыдущих месяцев.

В Польше дислоцируется около 10 тыс. американских военнослужащих, но только 382 из них находятся там на постоянной основе. Постоянный американский контингент размещен преимущественно в Редзиково, где расположена система противоракетной обороны Aegis Ashore Missile Defense System.

Согласно Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) со США, Польша, как принимающая страна, финансирует инфраструктуру, логистику и покрывает другие расходы, связанные с присутствием американских войск.

Что предшествовало

В мае издание Defense News сообщило, что армия США отменила отправку более 4 тысяч военнослужащих в Польшу. В ответ польский вице-премьер заявил, что ситуация не касается непосредственно Польши и связана с ранее объявленными изменениями в отношении американского военного присутствия в Европе.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся более 10 тысяч американских военных. Бригада "Black Jack" должна была отправиться в Польшу на девять месяцев. По данным Stars and Stripes, 1 мая в Форт-Худи в Техасе уже прошла церемония перед подготовкой к отправке. Часть военнослужащих этой бригады уже находится в Польше, а техника продолжает движение в соответствии с первоначальным планом.

Впоследствии в Соединенных Штатах Америки подтвердили, что они отменили развертывание в Польше четырех тысяч своих военнослужащих. Туда должна была быть отправлена боевая группа 2-й механизированной бригады 1-й кавалерийской дивизии США, однако планы изменились.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, хотя переброска американских войск в Польшу была приостановлена, это временное явление. В целом сокращения присутствия американских военных в стране не произойдет, поскольку Польша остается "образцовым союзником" США в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша вела переговоры с США об увеличении американского военного контингента на своей территории. Речь шла о возможном расширении присутствия войск на фоне изменений в размещении сил США в Европе.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 5 тысяч военнослужащих США будут размещены в Польше. Вероятно, речь идет о солдатах, которых Вашингтон выведет с территории Германии.

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