Что касается пересмотра Польшей своего отношения к военной поддержке Украины, стоит напомнить о нескольких фундаментальных моментах.

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Российское вторжение 2022 года было вызвано игнорированием США и Европой требований Путина. Напомню: осенью 2021 года Россия требовала полностью вывести войска и военную инфраструктуру НАТО из Восточной Европы. По логике Кремля, Вашингтон должен был вывести свои силы из той же Польши, и якобы это должно было предотвратить будущую крупную войну.

Военная кампания против Украины была рассчитана на несколько недель. Она должна была превратить нашу страну в аналог лукашенковской Беларуси, после чего осенний ультиматум Западу зазвучал бы совсем по-другому. Учитывая, что Кремль на любую проблему реагирует либо игнорированием, либо эскалацией, нетрудно предвидеть, что речь Путина 9 мая 2022 года должна была содержать тот же ультиматум, но уже в разы более жесткий. В результате либо США действительно вывели бы войска из Польши, либо всё то, что сейчас летит на Киев, уже тогда летело бы на Варшаву и другие европейские города.

В 2022 году эта логика была очевидна для всех. Но в 2026-м многие заставили себя о ней забыть.

Сегодня украинская армия не просто уничтожает "вторую армию мира", которая готовилась штурмовать европейские города. Украина фактически выполняет дополнительную работу по защите стран Восточной Европы – работу, которая непосредственно для нашей обороны не является принципиальной, но критически важна для соседних стран.

Примеров немало. Например, поражение в Кронштадте ракетного корвета "Бойкий" в июне практически никак не влияет на ход войны в Украине, ведь он не может попасть в Чёрное море. Но это прямой вклад в безопасность Польши и стран Балтии. Кроме того, украинские удары по российским станциям космической связи и сети военных заводов, производящих компоненты для ракет, непосредственно защищают всю Европу, особенно её восточный фланг.

Фактически Украина стала главным гарантом безопасности на всем европейском континенте. Украинская армия не только развеяла миф о "непобедимой" второй армии мира, но и ежедневно на практике снижает её военный потенциал и способность вести боевые действия против Польши или любой другой страны ЕС.

Сегодня у Европы есть бесценная возможность устранять угрозы своей безопасности, не теряя собственных солдат, без ракетных ударов по своим жилым кварталам и без жесткой мобилизации в собственные национальные армии.

Но вместе с этим у европейцев появилась ещё одна "уникальная" возможность: открыть второй фронт и начать войну против Украины – политическую, экономическую и даже историческую. Война за украинские учебники для некоторых оказалась важнее того, будут ли в будущем существовать их собственные учебники вообще. Хорошо, что в Польше есть политики, которые это понимают. Согласен с министром иностранных дел Польши Radosław Sikorski "Геополитика – это не соревнование эмоций. Угрозой для свободного мира является Россия".