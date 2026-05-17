'Театр боевых действий': начштаба армии США подтвердил отмену отправки в Польшу 4 тыс. американских военных. Видео

В Соединенных Штатах Америки подтвердили, что они отмены развертывания в Польше четырех тысяч своих военных. Туда должны были отправить боевую группу 2-й механизированной бригады 1-й кавалерийской дивизии США, однако планы изменились.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника штаба армии США (Сухопутных войск) Кристофер ЛаНив. По его словам, командующий Европейского командования США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич получил инструкцию по сокращению сил.

"Я тесно сотрудничал с ним относительно того, каким будет это подразделение. И для этой бригады было бы наиболее логично не разворачивать ее в театре боевых действий", – сказал ЛаНив.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с генералом Гринкевичем и его командой, чтобы обеспечить ему правильные силы от нас, штаба, который руководит, обучает, оснащает и готовит подразделения к развертыванию", – добавил он.

Ранее в Defense News сообщили, что армия США отменила отправку более 4 тысяч военных в Польшу. В ответ польский вице-премьер заявил, что ситуация не касается непосредственно Польши и связана с ранее объявленными изменениями относительно американского военного присутствия в Европе.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся более 10 тысяч американских военных. Бригада "Black Jack" должна была отправиться в Польшу на девять месяцев. По данным Stars and Stripes, 1 мая в Форт-Худе в Техасе уже провели церемонию перед подготовкой к отправке.

Часть военных этой бригады уже находится в Польше, а техника продолжает движение по предварительному плану.

Польша и Литва заявили о готовности усилить американское военное присутствие на своей территории, если Вашингтон сократит контингент в Германии. Ведь сохранение войск США в Европе является ключевым фактором безопасности для восточного фланга НАТО и Балтийского региона.

