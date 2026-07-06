Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"
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В Украине возобновились почасовые отключения света. Причина – значительно возросшая из-за жары нагрузка на энергосистему из-за массового использования кондиционеров в квартирах, офисах, магазинах и ТРЦ. А потому покупка зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) снова становится актуальной – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций.
Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции. После чего:
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- ноутбук на 60 Вт, 3 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;
- рабочая мощность – около 180 Вт.
В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.
Как узнать, когда у вас отключат свет
В то же время, узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе можно на официальных страницах облэнерго:
Почему вернули графики
Одной из главных причин периодического введения графиков почасовых отключений стала аномальная для июня жара, признают в облэнерго. Из-за высоких температур резко растет потребление электроэнергии, поскольку массово работают кондиционеры и системы охлаждения как в жилых домах, так и в торговых центрах, офисах, на предприятиях и складах.
Дополнительным фактором остается состояние энергосистемы после российских атак. В Украине продолжается восстановление поврежденных энергообъектов, поэтому возможности системы остаются ограниченными, а рост нагрузки в жару может приводить к дефициту мощности.
Кроме того, высокие температуры сами по себе создают риски для работы энергетической инфраструктуры. Жара может вызывать аварии на оборудовании, в частности выход из строя кабельных муфт, линий электропередач и других элементов сети, что ухудшает надежность электроснабжения и может потребовать применения графиков отключений.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть каварийным отключениям Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.
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