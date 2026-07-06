Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"

В Украине возобновились почасовые отключения света. Причина – значительно возросшая из-за жары нагрузка на энергосистему из-за массового использования кондиционеров в квартирах, офисах, магазинах и ТРЦ. А потому покупка зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) снова становится актуальной – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций.

Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции. После чего:

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Как узнать, когда у вас отключат свет

В то же время, узнать, будут ли отключать свет в вашем регионе можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему вернули графики

Одной из главных причин периодического введения графиков почасовых отключений стала аномальная для июня жара, признают в облэнерго. Из-за высоких температур резко растет потребление электроэнергии, поскольку массово работают кондиционеры и системы охлаждения как в жилых домах, так и в торговых центрах, офисах, на предприятиях и складах.

Дополнительным фактором остается состояние энергосистемы после российских атак. В Украине продолжается восстановление поврежденных энергообъектов, поэтому возможности системы остаются ограниченными, а рост нагрузки в жару может приводить к дефициту мощности.

Кроме того, высокие температуры сами по себе создают риски для работы энергетической инфраструктуры. Жара может вызывать аварии на оборудовании, в частности выход из строя кабельных муфт, линий электропередач и других элементов сети, что ухудшает надежность электроснабжения и может потребовать применения графиков отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" ожидают, что при условии сохранения высокой температуры в течение недели и возобновления массированных атак России на энергосистему уже в илюле-августе придется прибегнуть каварийным отключениям Их общая продолжительность может составлять до 5 часов в сутки.

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