США направят дополнительные 5000 военных в Польшу, – Трамп

5 тысяч военнослужащих США будут размещены в Польше. Вероятно, речь идет о солдатах, которых Вашингтон выведет с территории Германии.

Об передислокации сил сообщил американский президент Дональд Трамп. Соответствующее объявление глава Белого дома сделал в собственной соцсети Truth Social в четверг, 21 июня.

Никаких сроков он не озвучил, зато связал свое решение с тем, что с августа 2025 года президентом Польши является Кароль Навроцкий (представитель национал-консервативной партии "Право и справедливость"). Трамп напомнил, что поддерживал его на выборах.

"После успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддерживал, и учитывая наши отношения с ним, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тысяч военнослужащих в Польшу", – заявил республиканец.

Что предшествовало

Недавно Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что из ФРГ будет выведено 5 тысяч солдат Вооруженных сил США.

Трамп сказал, что он рассматривает возможность сократить военный контингент в Германии, в конце апреля. По данным Politico, это заявление президента застало врасплох оборонное ведомство Соединенных Штатов.

Решение Трампа эксперты связывают с реакцией Берлина на американскую военную операцию против Ирана и нежеланием помогать США в войне.

