«Путин снова „победил“ жилые дома»: Зеленский рассказал, как можно положить конец баллистическому террору со стороны России. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что положить конец баллистическому террору со стороны России можно благодаря укреплению систем ПВО и налаживанию производства необходимых средств защиты.

Видео дня

Об этом он сказал в вечернем обращении после массированной российской атаки в ночь на 6 июля, основной целью которой стали Киев и Киевская область. Обращение глава государства опубликовал в своих официальных соцсетях.

Зеленский подвел итоги российского удара, поблагодарил украинских военных за работу ПВО и объяснил, почему именно защита от баллистических ракет сейчас является одним из главных приоритетов.

Президент сообщил, что во время атаки Россия выпустила по Украине 68 ракет, среди которых было много баллистических, а также более 350 беспилотников различных типов, включая реактивные "Шахеды".

"Сейчас ещё продолжаются работы после российского удара. Удар был жестоким – только ракет шестьдесят восемь, много баллистических. Еще более 350 дронов различных типов, в том числе реактивные "шахеды". Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что украинские силы ПВО в очередной раз продемонстрировали высокую эффективность там, где у них достаточно средств для отражения атак.

"Процент сбитых "шахедов" высок – 92, по крылатым ракетам тоже серьезные результаты по сбиванию. Я благодарен нашей авиации, мобильным огневым группам и зенитным ракетным войскам. Уничтожено шесть "калибров" из шести, и еще из 33 крылатых ракет 31 сегодня сбито. То есть когда есть соответствующие средства защиты, наши воины демонстрируют действительно высокий результат по сбиванию", – заявил президент.

Главная проблема

По словам Зеленского, наибольшая сложность сейчас связана именно с защитой от баллистических ракет. Он отметил, что Украине не хватает соответствующих систем и боеприпасов, в частности ракет для комплексов Patriot.

"Проблема с баллистическими ракетами: недостаточно средств защиты. Особенно это касается ракет для "Пэтриотов". Мы всем партнерам доказали и необходимость, и, главное, возможность обеспечить максимальную защиту жизни", – подчеркнул глава государства.

Производство Patriot

Президент заявил, что Украина давно предлагает решение, которое позволило бы усилить защиту не только собственной территории, но и союзников. По его словам, речь идет о передаче американских лицензий на производство систем и ракет Patriot.

"Это просто нонсенс, что в современном мире производство ещё не налажено – настолько не налажено, насколько это реально необходимо для защиты людей от баллистического террора. Мы давно обращались и доказали, что можем производить, в частности, и такую номенклатуру защитного оружия, и если бы Украина получила от Америки лицензии на производство "Патриотов", нашего производства хватило бы и на защиту Украины, и на помощь партнерам, которые в этом нуждаются", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина продолжает работать с международными партнерами, чтобы получить дополнительные ракеты для систем ПВО.

"Мы поддерживаем связь со всеми в мире, кто может помочь ракетами сейчас. Это наш главный приоритет. И это последний аргумент России, чем и как затягивать эту войну. Именно на баллистику Россия делает ставку, и ставка тех, кто хочет мира, должна быть на защиту от баллистики", – подчеркнул президент.

Последствия атаки

Отдельно Зеленский сообщил о жертвах и пострадавших в результате массированного российского удара. По его словам, по состоянию на вечер было известно о 22 погибших и почти 90 раненых.

"Только этим массированным ударом россияне убили 22 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. На данный момент данные таковы. Еще почти 90 человек получили ранения. Основной мишенью для России на этот раз были Киев и область. Путин вновь "победил" обычные жилые дома", – сказал глава государства.

Президент также обратил внимание на ситуацию в Вишневом Киевской области, где после удара произошла вторичная детонация. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко с ночи регулярно докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и ликвидации пожаров.

"В Вишневом под Киевом сложная ситуация из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования того, что произошло в Вишневом", – заявил Зеленский.

Помощь Вишневому

Президент сообщил, что обсудил последствия российской атаки с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, правительство выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для поддержки общины Вишневого, которая понесла значительные разрушения.

"Говорили также с премьер-министром Юлией Свириденко. Кабинет министров выделит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: последствия настолько серьезны, что собственных сил общины не хватит", – сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех, кто присоединился к оказанию помощи пострадавшим.

"Я благодарю всех руководителей общин, каждый украинский бизнес, всех общественных лидеров и наших партнеров, которые помогают людям и не оставляют без поддержки тех, кто пострадал от российских ударов", – подчеркнул президент.

Ожидания от саммита

Отдельно Зеленский выразил надежду на практические решения по итогам саммита сильнейших евроатлантических государств, который проходит в Анкаре. По его словам, Украина ожидает усиления сотрудничества в сфере безопасности и укрепления оборонных возможностей.

"Мы очень надеемся, что саммит, проходящий сейчас в Анкаре – саммит самых сильных евроатлантических государств – не окажется пустым. И чтобы наша защита жизни, наше сотрудничество в сфере безопасности, оборонные возможности здесь, в Европе, и с Америкой стали более значительными благодаря совместной работе и совместным решениям. Решения нужны", — заявил глава государства.

Он также поблагодарил международных лидеров, которые публично осудили очередную российскую атаку.

"Я благодарю и тех лидеров, которые не молчали сегодня и осуждают российский террор", – сказал Зеленский.

Удар по НПЗ

Президент также заявил, что Украина продолжает наносить удары по военно-промышленной и топливной инфраструктуре России. По его словам, на этот раз украинские дальнобойные беспилотники Fire Point поразили нефтеперерабатывающий завод в Омске, расположенный почти в 2,5 тысячи километров от украинской границы.

"Мы продолжаем вполне справедливо отвечать на удары России — выполняем план дальнобойных санкций точно и эффективно, это отмечают во всем мире. Сегодня наши украинские дальнобойные удары достигли НПЗ в Омске — почти в 2,5 тысячи километров от Украины, — обновленные дроны Fire Point. Теперь Сибирь тоже находится в зоне досягаемости украинской точности", — сказал Зеленский.

По словам президента, удар стал ощутимой потерей для российской нефтяной отрасли. Он также сообщил о поражении других объектов.

"Ощутимая потеря для российской нефтяной экономики и важный результат Вооружённых Сил Украины. Я хочу поблагодарить также Службу безопасности Украины, наши разведывательные службы и СБС: есть также попадания по НПЗ в Ярославле и по другим нефтяным объектам на российской территории и на оккупированной россиянами территории. Санкции средней дальности тоже работают", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Россия будет всё сильнее ощущать последствия войны, которую сама развязала.

"Россияне будут ещё сильнее ощущать, что эту войну нужно заканчивать. Мир нужен, и Путин должен принять, что мир — это благо, а не катастрофа, как он думает. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я благодарю всех, кто заботится о наших людях. Вечная память всем жертвам российского террора. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наш корреспондент побывал в Вишневом Киевской области после массированной российской атаки и показал последствия удара, который привел к масштабным разрушениям и вторичной детонации.

Как сообщалось, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!